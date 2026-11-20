Putin Puji Ekonomi Indonesia, Salah Satu Terbesar di Dunia

Putin Puji Ekonomi Indonesia, Salah Satu Terbesar di Dunia (Foto: Putin/Setkab)

JAKARTA - Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin memuji ekonomi Indonesia. Putin memberikan perhatian khusus terhadap posisi strategis Indonesia dalam perekonomian global.

Di hadapan para pemimpin ekonomi dunia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Shenzhen, Tiongkok, Putin secara terbuka menyebut Indonesia sebagai salah satu perekonomian terbesar dan paling cepat berkembang di kawasan Asia maupun dunia.

Dalam forum internasional yang dihadiri perwakilan lebih dari 21 ekonomi anggota APEC serta negara dan ekonomi tamu tersebut, Putin juga mengungkapkan rencana Rusia untuk menjalin perjanjian dengan Indonesia pada tahun mendatang.

"Tahun depan, Rusia akan memiliki perjanjian dengan salah satu perekonomian terbesar dan paling cepat berkembang di Asia dan dunia, yaitu Indonesia," ujar Putin sebagaimana dikutip dari unggahan akun media sosial @sekretariat.kabinet, pada Kamis (19/11/2026).

Pernyataan Putin tersebut menjadi sorotan karena disampaikan langsung di hadapan para pemimpin ekonomi dunia. Pernyataan pemimpin Rusia tersebut turut mencerminkan semakin pentingnya posisi Indonesia dalam peta perekonomian global, khususnya di kawasan Asia yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia.

"Pernyataan Presiden Putin menjadi pengakuan atas posisi strategis Indonesia yang kian diperhitungkan dalam peta ekonomi dunia, sekaligus mencerminkan besarnya potensi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di Asia," ungkap unggahan tersebut.

Pernyataan Putin sekaligus menjadi momentum penting bagi penguatan hubungan Indonesia dan Rusia, khususnya dalam membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas dan saling menguntungkan.

(Dani Jumadil Akhir)

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