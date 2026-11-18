RI Bidik Perdagangan Bebas dengan Inggris Usai Teken IEU-CEPA, Ini Keuntungannya

JAKARTA - Uni Eropa merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan bilateral yang stabil di kisaran USD30 miliar per tahun. Dengan 27 negara anggota dan sekitar 450 juta penduduk yang memiliki daya beli serta standar konsumsi tinggi, kawasan tersebut merupakan pasar potensial bagi produk nasional.

Uni Eropa juga masuk dalam jajaran lima besar mitra dagang Indonesia, bersama Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, dan India. Namun, potensi kerja sama ekonomi kedua pihak masih dapat terus dioptimalkan, terutama dalam memperluas penetrasi produk Indonesia ke pasar Eropa.

“IEU-CEPA menjadi peluang strategis bagi dunia usaha nasional untuk memperluas akses pasar Uni Eropa. Melalui pengurangan tarif bea masuk, produk Indonesia diharapkan semakin kompetitif dan mampu memperluas penetrasinya di pasar Eropa,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Selama ini, struktur tarif dan hambatan non-tarif menjadi tantangan bagi daya saing produk Indonesia di pasar Uni Eropa. Kondisi tersebut semakin penting untuk diantisipasi seiring berakhirnya fasilitas Generalised Scheme of Preferences (GSP) Uni Eropa bagi Indonesia.

Guna mengatasi tantangan tersebut, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, Menko Airlangga akan memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja strategis ke Brussels, Belgia, dan London, Inggris, pada 19-25 November 2026.

Misi utama kunjungan tersebut adalah untuk menandatangani Naskah Perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), yang dijadwalkan ditandatangani pada 21 November 2026 di Brussels, Belgia.

Setelah seluruh prosedur hukum domestik kedua pihak diselesaikan, perjanjian ini ditargetkan berlaku penuh pada kuartal I tahun 2027. Penandatanganan ini merupakan langkah tindak lanjut dari kunjungan Menko Airlangga ke Brussels pada 5 Juni 2026 ketika mengawal proses negosiasi perjanjian tersebut.

Penguatan akses pasar tersebut sejalan dengan arah diplomasi ekonomi Indonesia sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat kemandirian ekonomi, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, serta menciptakan lapangan kerja berkualitas guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional menuju target 8%.

Salah satu manfaat konkret IEU-CEPA dalam mendukung arah tersebut adalah peningkatan akses pasar yang lebih luas melalui pengurangan tarif bea masuk.

Sebanyak 90,4% pos tarif ekspor Indonesia ke pasar Uni Eropa akan langsung menikmati bea masuk 0% setelah perjanjian berlaku penuh. Sementara itu, 8,37% pos tarif lainnya akan mengalami penurunan secara bertahap dalam rentang 3 hingga 15 tahun atau melalui skema kuota tarif (tariff rate quota/TRQ), sedangkan 1,2% pos tarif tetap mengikuti tarif umum atau most favored nation (MFN) karena sifatnya sensitif.

Melalui pengenaan bea masuk 0%, produk unggulan Indonesia, seperti alas kaki, tekstil, dan komoditas olahan akan lebih mudah menembus 27 negara anggota Uni Eropa.

Selain pembebasan bea masuk, kesepakatan ini juga membuka peluang melalui penyederhanaan aturan dokumen, percepatan pemeriksaan barang, dan penyetaraan standar uji mutu.

Kesepakatan ini akan memperkokoh posisi strategis Indonesia dari sekadar pemasok bahan mentah menjadi mitra kunci dalam rantai pasok industri modern.

Kesepakatan ini diproyeksikan memberikan dampak positif, mulai dari lonjakan nilai ekspor, percepatan transfer teknologi, hingga penciptaan lapangan kerja berkualitas. Seluruh capaian ini pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang

Guna memastikan peluang tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, Pemerintah berperan memfasilitasi sinkronisasi kebijakan di dalam negeri. Upaya tersebut mencakup peningkatan efisiensi logistik, penyederhanaan prosedur ekspor, serta pendampingan sertifikasi agar UMKM dan petani kecil tidak tertinggal.

Penyelarasan regulasi serta pengawalan terhadap standar keberlanjutan dan ketertelusuran produk yang diterapkan Uni Eropa juga menjadi bagian penting agar produk nasional mampu memenuhi persyaratan pasar.

"IEU-CEPA bukan sekadar kesepakatan perdagangan, melainkan jembatan strategis untuk memperkuat kemitraan industri Indonesia dan Uni Eropa. Kita ingin kesepakatan ini mampu mendorong investasi produktif, meningkatkan nilai tambah domestik, memperkuat industri nasional, serta menciptakan pekerjaan berkualitas," jelas Airlangga.