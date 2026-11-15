ICA-CEPA Berlaku Desember 2026, Perdagangan Indonesia-Kanada Ditargetkan Naik Dua Kali Lipat

Nilai perdagangan Indonesia dan Kanada berpeluang meningkat dua kali lipat . (Foto: Okezone.com/Kemenko Perekonomian)

MANILA – Nilai perdagangan Indonesia dan Kanada berpeluang meningkat dua kali lipat seiring pemberlakuan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (ICA-CEPA) pada 1 Desember 2026. Perjanjian tersebut diharapkan memperluas akses pasar dan meningkatkan perdagangan kedua negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan harapan tersebut dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan Internasional Kanada Maninder Sindhu, Sabtu (14/11/2026), di sela-sela rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN dan pertemuan ke-28 ASEAN Economic Community Council (AECC) di Manila, Filipina.

Airlangga mengatakan ICA-CEPA merupakan perjanjian kemitraan ekonomi pertama Indonesia dengan negara di kawasan Amerika Utara. Menurut dia, implementasi perjanjian tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perdagangan dan memperluas investasi antara kedua negara.

“Pemberlakuan ICA-CEPA merupakan langkah penting dalam memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Kanada. Kami berharap perjanjian ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha kedua negara, baik untuk meningkatkan perdagangan maupun memperluas investasi di sektor-sektor strategis,” ujar Airlangga, Minggu (15/11/2026).

Berdasarkan data pemerintah, nilai perdagangan Indonesia dan Kanada sepanjang 2025 mencapai 4,3 miliar dolar AS. Sementara itu, pada Januari-September 2026, nilainya tercatat sebesar 4,03 miliar dolar AS, meningkat 19,76 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,36 miliar dolar AS.

Pada periode tersebut, ekspor Indonesia ke Kanada mencapai 1,29 miliar dolar AS, sedangkan impor dari Kanada tercatat sebesar 2,73 miliar dolar AS.