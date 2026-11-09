IEU-CEPA Jadi Pintu Masuk, RI Bidik Investasi Lebih Besar dari Eropa

JAKARTA – Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan investasi dari negara-negara Uni Eropa melalui penguatan kerja sama industri, transfer teknologi, dan integrasi rantai pasok global. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan peluang dari kesepakatan dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, perusahaan-perusahaan Eropa diharapkan tidak hanya meningkatkan perdagangan dengan Indonesia, tetapi juga menanamkan modal dan mengembangkan kegiatan produksi di dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Rosan dalam Indonesia-EU Business Forum (I-EUBF) 2026 di Brussel, Belgia, Jumat (6/11/2026).

"Kami ingin melihat lebih banyak perusahaan Eropa berproduksi di Indonesia, berinovasi di Indonesia, dan tumbuh bersama mitra Indonesia," ujar Rosan dalam keterangan resmi, Senin (9/11/2026).

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi penanaman modal asing (PMA) dari negara-negara Uni Eropa mencapai USD14,8 miliar selama periode 2021 hingga September 2026. Nilai tersebut setara dengan sekitar 5% dari total realisasi PMA nasional pada periode yang sama.

Belanda menjadi negara dengan kontribusi investasi terbesar, yakni USD8,1 miliar. Selanjutnya, Prancis mencatatkan investasi sebesar USD1,9 miliar dan Jerman sebesar USD1,4 miliar.

Investasi dari negara-negara tersebut terutama mengalir ke sektor industri kimia, farmasi, pembangkit tenaga listrik, dan pengolahan makanan.