Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

IEU-CEPA Jadi Pintu Masuk, RI Bidik Investasi Lebih Besar dari Eropa

Rohman Wibowo , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |14:03 WIB
IEU-CEPA Jadi Pintu Masuk, RI Bidik Investasi Lebih Besar dari Eropa
Memanfaatkan peluang dari kesepakatan dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan investasi dari negara-negara Uni Eropa melalui penguatan kerja sama industri, transfer teknologi, dan integrasi rantai pasok global. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan peluang dari kesepakatan dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, perusahaan-perusahaan Eropa diharapkan tidak hanya meningkatkan perdagangan dengan Indonesia, tetapi juga menanamkan modal dan mengembangkan kegiatan produksi di dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Rosan dalam Indonesia-EU Business Forum (I-EUBF) 2026 di Brussel, Belgia, Jumat (6/11/2026).

"Kami ingin melihat lebih banyak perusahaan Eropa berproduksi di Indonesia, berinovasi di Indonesia, dan tumbuh bersama mitra Indonesia," ujar Rosan dalam keterangan resmi, Senin (9/11/2026).

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi penanaman modal asing (PMA) dari negara-negara Uni Eropa mencapai USD14,8 miliar selama periode 2021 hingga September 2026. Nilai tersebut setara dengan sekitar 5% dari total realisasi PMA nasional pada periode yang sama.

Belanda menjadi negara dengan kontribusi investasi terbesar, yakni USD8,1 miliar. Selanjutnya, Prancis mencatatkan investasi sebesar USD1,9 miliar dan Jerman sebesar USD1,4 miliar.

Investasi dari negara-negara tersebut terutama mengalir ke sektor industri kimia, farmasi, pembangkit tenaga listrik, dan pengolahan makanan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/09/320/3252963//wadirut_bri-jtap_large.png
BRI Siapkan Opsi Merger hingga Akuisisi Anak Usaha, Ikuti Arahan Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/320/3252575//ekspor-xIzc_large.jpg
DSI Jadi Perantara Tunggal Ekspor SDA Mulai 2027, Ini Respons Eksportir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/320/3252519//batu_bara-LnOz_large.jpg
DSI Bukan Pembeli Komoditas, Lantas Apa Perannya dalam Ekspor RI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/320/3252003//danantara-Ii0u_large.jpg
Danantara Bidik Investasi Rp543 Triliun Lewat New Asia Forum di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/320/3251874//danantara-iNUp_large.jpg
Danantara Gandeng 32 Kampus, Dorong Riset Masuk Industri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/278/3251625//bei-O1D2_large.jpg
BEI Bidik IPO dari KEK dan Danantara untuk Pacu Emiten Baru pada 2027
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement