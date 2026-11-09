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BRI Siapkan Opsi Merger hingga Akuisisi Anak Usaha, Ikuti Arahan Danantara

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |12:42 WIB
BRI Siapkan Opsi Merger hingga Akuisisi Anak Usaha, Ikuti Arahan Danantara
Wakil Direktur Utama BRI Viviana Dyah Ayu Retno Soar Merger Anak Usaha BRI. (Foto :Okezone.com/BRI)
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JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) membuka peluang melakukan sejumlah aksi korporasi terhadap anak usahanya, mulai dari konsolidasi, merger, hingga akuisisi. Langkah tersebut sejalan dengan agenda penataan dan perampingan portofolio Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang digagas Danantara.

Wakil Direktur Utama BRI Viviana Dyah Ayu Retno mengatakan, perseroan mendukung agenda penguatan dan optimalisasi portofolio BUMN untuk menciptakan entitas bisnis yang lebih efisien, kompetitif, dan mampu menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang.

Menurut Viviana, agenda streamlining yang dijalankan Danantara Indonesia melalui Danantara Asset Management berpotensi mendorong sejumlah aksi korporasi di lingkungan grup BRI.

“Dalam terkait dengan streamlining ini, kemungkinan besar nanti memang akan ada aksi-aksi korporasi. Baik itu bentuknya konsolidasi, merger, ataupun akuisisi,” ujar Viviana dalam konferensi pers secara virtual, Senin (9/11/2026).

Meski membuka peluang berbagai aksi korporasi, Viviana menegaskan bahwa setiap keputusan akan melalui kajian komprehensif dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Perseroan juga akan memastikan seluruh langkah tersebut sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) serta ketentuan regulator.

“Kami akan memastikan bahwa setiap langkah ataupun keputusan yang kami ambil terkait dengan streamlining ini berdasarkan pada kajian yang komprehensif serta harus comply pada ketentuan regulator,” pungkasnya.

(Feby Novalius)

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