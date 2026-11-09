Kredit Macet Turun Jadi 2,85 Persen pada Kuartal III-2026, Ini Strategi BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) mencatatkan penurunan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) menjadi 2,85% pada September 2026. (Foto: Okezone.com/BRI)

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) mencatatkan penurunan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) menjadi 2,85% pada September 2026. Angka tersebut membaik dibandingkan posisi Juni 2026 sebesar 2,9% dan periode tahun sebelumnya yang mencapai 3,8%.

Direktur Manajemen Risiko BRI Ety Yuniarti mengatakan, perbaikan kualitas kredit tersebut merupakan hasil dari penguatan pengelolaan risiko secara menyeluruh, mulai dari proses penyaluran kredit hingga penagihan dan pemulihan aset.

"Terkait dengan NPL sampai dengan kuartal 3 seperti kami jelaskan tadi, alhamdulillah ya, kami terus menunjukkan konsisten perbaikan dari tahun lalu 3,8 persen total bank total perseroan menjadi 2,9 persen di Juni, lalu turun lagi di September ini 2,85 persen," kata Ety dalam konferensi pers pemaparan kinerja BRI Kuartal III 2026, Senin (9/11/2026).

Ety menjelaskan, BRI melakukan sejumlah langkah untuk menjaga kualitas aset, antara lain memperketat kriteria penyaluran kredit, membenahi alur pengajuan pembiayaan, memperkuat pemantauan portofolio, serta mengoptimalkan proses penagihan dan pemulihan kredit bermasalah.

Dia menambahkan, perseroan akan melanjutkan penguatan pengelolaan risiko, khususnya pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, BRI tetap mencermati sejumlah tantangan eksternal yang berpotensi memengaruhi kualitas kredit.

Salah satu risiko yang menjadi perhatian adalah potensi dampak El Nino pada kuartal IV 2026. Kondisi tersebut diperkirakan dapat mendorong kenaikan inflasi pada kuartal I 2027 dan memengaruhi pertumbuhan usaha segmen UMKM.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan, perseroan juga memperbaiki proses bisnis secara menyeluruh dan memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat proses analisis serta persetujuan kredit, terutama pada segmen mikro.