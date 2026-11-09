BRI Cetak Laba Bersih Rp48,2 Triliun hingga Kuartal III-2026

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp48,2 triliun hingga kuartal III 2026. Realisasi tersebut tumbuh 16,8 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp41,2 triliun.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan, pertumbuhan laba tersebut ditopang oleh peningkatan penyaluran kredit, penguatan pendanaan, serta efisiensi operasional perseroan.

"Hingga akhir September 2026, BRI berhasil membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp48,2 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 16,8 persen secara tahunan dibandingkan Rp41,2 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya," kata Hery dalam konferensi pers pemaparan kinerja BRI kuartal III 2026 di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dari sisi neraca, total aset konsolidasi BRI mencapai Rp2.358 triliun hingga akhir September 2026, atau tumbuh 10,1 persen YoY. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh penyaluran kredit dan pembiayaan yang meningkat 14,5 persen YoY menjadi Rp1.647 triliun.

Pertumbuhan kredit BRI tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri perbankan nasional yang tercatat sebesar 13,26 persen.