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KPEI Catatkan 1.284 Transaksi DNDF hingga Oktober 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |21:22 WIB
KPEI Catatkan 1.284 Transaksi DNDF hingga Oktober 2026
KPEI (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) atau IDClear mencatatkan lonjakan aktivitas transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) sepanjang tahun 2026. Hingga 31 Oktober 2026, frekuensi transaksi DNDF mencapai 1.284 transaksi atau meningkat 119,1 persen dibandingkan realisasi periode yang sama pada 2025 yang sebanyak 586 transaksi.

Direktur Keanggotaan, Riset, dan Dukungan Bisnis IDClear, Ignatius Denny Wicaksono mengungkapkan bahwa pertumbuhan serupa juga terjadi pada jumlah posisi bersih (net position) yang menyentuh 1.207 posisi, atau tumbuh 133 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 518 posisi.

"Nah transaksinya kita Dari 2026 betul-betul lumayan Signifikan gitu ya Kurang lebih 119 kali dari 586 ke 1284. Net posisi juga ada bertumbuh juga 133 persen dari tahun 2025 ke 2026," kata Denny dalam acara media briefing di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Dari sisi nilai, notional transaksi DNDF membukukan kenaikan sebesar 202,4 persen menjadi USD7,41 miliar hingga akhir Oktober 2026, melonjak tajam dari posisi 2025 yang sebesar USD2,45 miliar.

"Sekarang sudah meningkat tuh, jadi 7,41 Miliar USD sampai dengan bulan Oktobernya, sampai dengan 3 Oktober Jadi sudah meningkat sekitar hampir 100 100-an triliun Atau menaik, misalnya 202,4 persen," jelas dia.

Sejalan dengan kenaikan nilai transaksi, nilai notional net position turut melesat 218,7 persen menjadi USD7,33 miliar dibandingkan tahun lalu sebesar USD2,30 miliar.

 

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