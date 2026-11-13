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Raih Penghargaan Penggerak Kesejahteraan dan Ekonomi Daerah, Mendagri Ungkap 4 Faktor Utama Pertumbuhan Ekonomi

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |09:10 WIB
Raih Penghargaan Penggerak Kesejahteraan dan Ekonomi Daerah, Mendagri Ungkap 4 Faktor Utama Pertumbuhan Ekonomi
Mendagri Tito (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meraih penghargaan kategori Anugerah Khusus Penggerak Kesejahteraan & Ekonomi Daerah dalam ajang Anugerah Penggerak Nusantara 2026. Penghargaan yang digelar oleh iNews Media Group tersebut diserahkan di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Penghargaan itu diterima langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Usai menerima piala penghargaan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memaparkan strategi dan peran krusial pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Ia menekankan bahwa kekayaan sumber daya alam (SDA) semata tidak cukup menjamin Indonesia menjadi negara maju tanpa diimbangi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Saya melihat bahwa yang lebih penting lagi adalah human capital, SDM, sumber daya manusia. Dan saya selalu menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan kepala daerah, jangan terlalu bangga dengan kekayaan alam yang Anda punya. Kalau human capital tidak maju, SDM-nya tidak unggul, terdidik, terlatih menjadi tenaga yang terampil, Anda akan jadi penonton di kampung sendiri," ujar Tito dalam sambutannya.

Oleh karena itu, Tito menginstruksikan seluruh kepala daerah agar memfokuskan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pelatihan vokasi. Ia memastikan Kemendagri mengawasi ketat realisasi alokasi anggaran wajib (mandatory spending), yakni 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan.

Menurutnya, perpaduan antara SDM unggul dan SDA yang melimpah akan membawa Indonesia melompat menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat atau kelima dunia pada 2045.

“Itu yang membuat banyak lembaga-lembaga internasional memperkirakan dan memprediksi Indonesia akan menjadi negara nomor 4 atau nomor 5 terkuat ekonomi di dunia di tahun 2045 yang kita kenal dengan Indonesia Emas. Insyaallah akan terjadi itu,” lanjutnya.

 

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