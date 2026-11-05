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Ekonomi Tumbuh 5,47 Persen di Kuartal III 2026 Ditopang Konsumsi Rumah Tangga

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |11:48 WIB
Ekonomi Tumbuh 5,47 Persen di Kuartal III 2026 Ditopang Konsumsi Rumah Tangga
BPS soal Ekonomi RI (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2026 mencapai 5,47 persen secara tahunan (year on year/yoy) masih didorong kuat oleh konsumsi rumah tangga masyarakat meski semua komponen tumbuh positif.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M. Edy Mahmud mengatakan, daya beli dan konsumsi masyarakat terus menunjukkan tren positif sepanjang periode tersebut.

"Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar pada PDB adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 51,97 persen pada triwulan III 2026," kata Edy dalam Rilis BPS, Kamis (5/11/2026).

Edy merinci bahwa konsumsi rumah tangga pada kuartal III 2026 mengalami peningkatan sebesar 5,04 persen yoy, sekaligus memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yakni mencapai 51,97 persen.

Komponen penopang terbesar kedua berasal dari sektor investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 30,81 persen.

 

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