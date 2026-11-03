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Hasil Rapat Berkala KSSK IV 2026 Mundur, Ada Apa?

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |15:42 WIB
Hasil Rapat Berkala KSSK IV 2026 Mundur, Ada Apa?
Hasil KSSK (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Jadwal penyelenggaraan Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) IV Tahun 2026 mengalami penundaan. Konferensi pers yang semula dijadwalkan berlangsung pada pukul 16.00 WIB diundur menjadi pukul 17.00 WIB pada hari ini, Selasa (3/11/2026).

Kepastian penundaan tersebut disampaikan secara resmi melalui pengumuman tertulis Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan kepada awak media.

"Konferensi Pers KSSK mundur menjadi jam 17.00 WIB," tulis pengumuman tertulis Kementerian Keuangan, Selasa (3/11/2026).

Acara tersebut rencananya tetap digelar di Function Room Gedung Thamrin Lt. 4, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta Pusat. Konferensi pers rutin ini bakal dihadiri langsung oleh empat pimpinan otoritas anggota KSSK, yakni Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Penundaan jadwal konferensi pers KSSK ini berlangsung bertepatan dengan pemanggilan sejumlah menteri bidang ekonomi oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (3/11/2026) siang.

Sejumlah pejabat tinggi negara tampak mendatangi Istana Presiden, di antaranya Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Kepala BP BUMN Dony Oskaria.

 

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