3 Fakta Danantara Ikut Rapat KSSK

JAKARTA - Danantara pertama kalinya menghadiri rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Selasa 28 Juli 2026. Danantara diwakili langsung oleh Chief Executive Officer (CEO) Rosan Roeslani dan Chief Operating Officer (COO) Dony Oskaria.

Berikut fakta-fakta Danantara ikut rapat KSSK yang dirangkum Okezone, Minggu (2/8/2026).

1. Pihak Undangan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kehadiran Danantara dalam rapat ini sebagai penentu kebijakan stabilitas keuangan nasional tersebut berkapasitas sebagai pihak undangan.

"Posisi Danantara pada rapat ini sebagai undangan," ungkap Purbaya dalam konferensi pers usai rapat KSSK di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

2. Berikan Sudut Pandang

Purbaya menambahkan, rapat KSSK umumnya hanya diikuti oleh anggota tetap dari unsur regulator, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Keterlibatan Danantara diperlukan untuk memberikan sudut pandang langsung dari ranah bisnis.