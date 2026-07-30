Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

OJK Akan Perketat Penerbitan Aturan Baru di BEI Pasca BI hingga Danantara Jadi Pemegang Saham

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |11:44 WIB
OJK Akan Perketat Penerbitan Aturan Baru di BEI Pasca BI hingga Danantara Jadi Pemegang Saham
BEI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan masuknya Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai pemegang saham Bursa Efek Indonesia (BEI) pasca demutualisasi tidak mempengaruhi independensi bursa.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan, independensi bursa efek akan diperkuat dalam Rancangan Peraturan OJK (RPOJK), sebagai aturan turunan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terkait pelaksanaan demutualisasi.

"Sebagaimana diamanatkan dalam Revisi UU P2SK, masuknya Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan BPI Danantara tidak boleh mengganggu independensi Bursa Efek," kata Hasan dalam jawaban tertulis Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK Juli 2026, dikutip Kamis (30/7/2026).

Hasan memberikan salah satu contoh penguatan independensi bursa yang akan tertuang dalam RPOJK tersebut, misalnya memperketat penerbitan aturan-aturan baru yang dikeluarkan oleh bursa efek. Penerbitan aturan baru oleh bursa efek harus mendapatkan persetujuan lebih dulu dari OJK sebelum diterapkan.

"Kami tegaskan dalam RPOJK, khususnya terkait beberapa mekanisme pengambilan keputusan, penerbitan peraturan, kerangka kerja yang harus terlebih dahulu disetujui oleh OJK sebelum efektif berlaku," tegas Hasan.

OJK saat ini tengah menyusun aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengatur pelaksanaan demutualisasi bursa efek.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Danantara BI BEI OJK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/278/3233133/ojk-1O6i_large.jpg
OJK Targetkan Aturan Demutualisasi BEI Rampung di September 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/320/3232227/ojk-KMDd_large.png
OJK Panggil Kredivo dan KrediFazz soal Dugaan Pelecehan saat Penagihan Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/320/3231850/ojk-qgaI_large.png
OJK Bubarkan Dana Pensiun CIMB Niaga, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/320/3231311/ojk-6cBN_large.jpg
OJK: Dana SAL Rp381 Triliun di Himbara Tak Lagi Jadi Perdebatan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/320/3230703/bank_tutup-O1It_large.png
OJK Tutup Bank di Depok, LPS Siapkan Likuidasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/320/3230368/ojk-sWSD_large.png
Bukan OJK, Pusat Finansial Internasional Indonesia Bakal Diawasi Dewan Pertimbangan Khusus 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement