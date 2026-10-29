Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bantah Narasi Indonesia Gelap, Hashim Ungkap Bukti Ekonomi RI Kuat

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |17:01 WIB
Bantah Narasi Indonesia Gelap, Hashim Ungkap Bukti Ekonomi RI Kuat
Hashim soal Indonesia Gelap (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Hashim Djojohadikusumo membantah narasi pesimistis yang menyebut masa depan Indonesia suram atau "gelap" akibat timbunan utang. 

Ia menegaskan bahwa fundamental ekonomi nasional sesungguhnya berada dalam posisi yang sangat solid, didukung oleh rasio utang yang jauh lebih sehat dibanding mayoritas negara dunia, keberhasilan swasembada pangan, hingga kapasitas ekonomi riil yang belum tercatat secara penuh.

Wacana pesimistis yang kerap beredar di ruang publik dan media sosial dinilai sangat bertolak belakang dengan fakta indikator makroekonomi yang diakui lembaga keuangan internasional. Rasio kewajiban utang tanah air tercatat jauh lebih kokoh dibandingkan sejumlah negara maju maupun mitra kawasan.

"Banyak yang persoalkan utang negara, bilang Indonesia gelap karena dibebani utang, ternyata itu bohong. Menurut IMF dan Bank Dunia, utang negara kita termasuk yang paling rendah di dunia, hanya 40 persen sampai 41 persen dari PDB termasuk utang pemerintah dan swasta, ini adalah kekuatan kita," tegas Hashim di hadapan anggota Kadin dalam acara Rapimnas di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Hashim merinci bahwa beban utang Indonesia yang hanya sekitar 40–41 persen dari PDB jauh lebih rendah dibanding negara-negara tetangga seperti Thailand (54 persen), Vietnam (57 persen), dan Malaysia (61 persen). Rasio tersebut bahkan berada jauh di bawah negara-negara ekonomi utama dunia, seperti Amerika Serikat (120 persen), Jepang (250 persen), serta China (268 persen).

Ketahanan fundamental domestik juga dibuktikan lewat percepatan swasembada komoditas strategis yang melampaui estimasi waktu rencana awal pemerintah. Namun, capaian signifikan tersebut kerap luput dari perhatian para pengamat luar negeri maupun pemodal global.

"Kita semua sudah tahu bahwa Indonesia sudah swasembada pangan tiga tahun lebih cepat dari target, ini pencapaian prestasi yang banyak orang tidak tahu. Banyak orang asing dan relasi saya tidak tahu bahwa sebetulnya fundamental kita kuat," kata Hashim.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/320/3250785/kampung_nelayan-nyt8_large.jpeg
Kesejahteraan Nelayan Disorot, KNMP Perkuat Ekonomi hingga Lindungi Pesisir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/320/3250578/pembiayaan-rjFA_large.jpg
DP Nol Persen Jadi Strategi Pembiayaan Kendaraan Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/320/3250546/konser_ye-fkhz_large.jpg
Konser Ye di Jakarta Hasilkan Perputaran Ekonomi Rp600 Miliar, Hotel di Sekitar GBK Nyaris Penuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/320/3249997/konser_kenya_west-vVyK_large.png
Konser Kanye West di GBK Jadi Angin Segar untuk Ekonomi, Hotel hingga UMKM Kecipratan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/320/3249037/menteri_ekraf-gu0l_large.png
Menteri Ekraf Bidik Produk Kreatif RI Tembus Pasar Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/320/3248585/mentrans-pYfT_large.jpg
Mentrans Sebut Daging Buah Pala Kini Bisa Jadi Cuan, Ini Caranya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement