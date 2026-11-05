Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Airlangga: Ekonomi Naik 5,47 Persen di Kuartal III 2026, Lampaui China hingga Jepang

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |17:43 WIB
Menko Airlangga: Ekonomi Naik 5,47 Persen di Kuartal III 2026, Lampaui China hingga Jepang
Menko Airlangga (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,47 persen pada kuartal III 2026 melampaui laju pertumbuhan ekonomi sejumlah negara mitra utama seperti China, Korea Selatan, Jerman, dan Jepang.

Menurut Airlangga, laju ekspansi ekonomi nasional ditopang oleh solidnya permintaan domestik, konsumsi rumah tangga, akselerasi belanja pemerintah, serta kinerja sektor manufaktur yang ekspansif.

"Di tengah ketidakpastian itu pertumbuhan ekonomi kita masih baik, yaitu pertumbuhan sebesar 5,47 persen secara year on year," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi pilar utama pertumbuhan dengan peningkatan 5,04 persen yoy dan menyumbang porsi dominan sebesar 51,97 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sementara itu, konsumsi pemerintah melonjak 8,95 persen yoy, naik signifikan dari posisi 5,66 persen pada periode yang sama tahun lalu, didorong oleh percepatan realisasi program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Di sektor perdagangan luar negeri, kinerja ekspor tercatat tumbuh 4,58 persen yoy, melaju lebih kencang dibanding kuartal sebelumnya yang sebesar 4,07 persen.

Adapun impor meningkat 7,31 persen yoy, mayoritas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, barang modal, dan penunjang investasi manufaktur.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/320/3252207/bps_soal_ekonomi_ri-ueog_large.jpeg
Ekonomi Tumbuh 5,47 Persen di Kuartal III 2026 Ditopang Konsumsi Rumah Tangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/320/3251824/hasil_kssk-m6Ni_large.jpg
Hasil Rapat Berkala KSSK IV 2026 Mundur, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/320/3251820/ekonomi_di_indonesia-vC3x_large.jpg
Ekonomi RI Diproyeksi Tumbuh 5,2 Persen Sepanjang 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/320/3250946/hashim-afUJ_large.jpg
Hashim: Ekonomi Indonesia Rp10.000 Triliun Belum Tercatat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/320/3250945/hashim-jW0g_large.jpg
Bantah Narasi Indonesia Gelap, Hashim Ungkap Bukti Ekonomi RI Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/320/3250785/kampung_nelayan-nyt8_large.jpeg
Kesejahteraan Nelayan Disorot, KNMP Perkuat Ekonomi hingga Lindungi Pesisir
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement