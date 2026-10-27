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DP Nol Persen Jadi Strategi Pembiayaan Kendaraan Syariah

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |22:46 WIB
DP Nol Persen Jadi Strategi Pembiayaan Kendaraan Syariah
Pembiayaan (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Persaingan pembiayaan kendaraan berbasis syariah tak hanya bertumpu pada kemudahan akses namun juga penawaran yang menarik bagi konsumen.

Mandiri Utama Finance (MUF) melalui MUF Syariah mengandalkan promo uang muka atau down payment (DP) mulai nol persen untuk menjaring konsumen di BSI International Expo 2026. Selain DP nol persen, MUF Syariah menawarkan cashback hingga Rp 10 juta sesuai kategori harga kendaraan serta cashback tukar tambah Rp 5 juta untuk kendaraan dengan harga on the road (OTR) di atas Rp 350 juta.

Langkah ini berlangsung ketika bisnis pembiayaan syariah MUF masih tumbuh. Hingga September 2026, piutang pembiayaan syariah perusahaan mencapai Rp 8,7 triliun, meningkat 16,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

SEVP Mandiri Utama Finance Judy Lesmana menyatakan, kerja sama dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menjadi salah satu upaya perusahaan memperluas akses pembiayaan kendaraan berbasis syariah.

Pembiayaan Kendaraan

“Jadi melalui kegiatan ini, kami menghadirkan layanan dan penawaran spesial yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki kendaraan sesuai dengan preferensinya,” ujar Judy dalam keterangan, Selasa (27/10/2026).

 

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