Apindo Ungkap Dampak Konser Kanye West di Jakarta Bagi Ekonomi RI

JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai konser musik internasional Ye (Kanye West) di Jakarta menjadi bukti bahwa Indonesia tidak hanya memiliki pasar domestik yang besar, tetapi juga berpotensi menjadi destinasi utama bagi wisatawan mancanegara.

Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, dampak ekonomi dari penyelenggaraan konser internasional tidak terbatas pada penjualan tiket. Gelaran tersebut juga berpotensi menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi berbagai sektor usaha.

"Apindo melihat penyelenggaraan konser internasional berskala besar seperti Kanye West di Jakarta sebagai fenomena positif yang menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya memiliki pasar domestik yang besar, tetapi juga potensi menjadi destinasi yang mampu menarik kunjungan wisatawan mancanegara," ujar Shinta kepada iNews Media Group, Senin (26/10/2026).

Shinta menambahkan, pergerakan penonton dari luar negeri maupun luar daerah mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, mulai dari perhotelan, transportasi, restoran, dan pusat perbelanjaan hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri kreatif lokal.

"Dampak ekonominya tentu tidak berhenti pada penjualan tiket konser. Kehadiran penonton dari luar negeri maupun luar daerah menciptakan multiplier effect bagi berbagai sektor usaha, mulai dari perhotelan, transportasi, restoran, pusat perbelanjaan, hingga UMKM dan pelaku ekonomi kreatif. Aktivitas wisatawan yang turut berbelanja dan mengonsumsi produk maupun jasa lokal merupakan bentuk perputaran ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan oleh pelaku usaha secara lebih luas," jelasnya.

Dari sisi reputasi, keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah acara berskala global dinilai dapat memperkuat posisinya sebagai destinasi utama untuk kegiatan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) serta menunjukkan kesiapan infrastruktur nasional.

"Yang juga tidak kalah penting adalah dampaknya terhadap citra dan kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Kehadiran penonton mancanegara menunjukkan bahwa Indonesia memiliki daya tarik sebagai destinasi MICE dan hiburan internasional. Sementara itu, kemampuan menyelenggarakan pertunjukan berskala global dapat menjadi bukti kesiapan infrastruktur, kapasitas industri kreatif, serta kemampuan ekosistem usaha nasional dalam mendukung kegiatan internasional," kata Shinta.