Tarif Ekspor ke Eropa 0 Persen, Pengusaha Minta Pemerintah Jangan Hambat Birokrasi

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah tidak menghambat birokrasi berusaha, menyusul kesepakatan dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Sebab melalui perjanjian tersebut, sebanyak 90,4 persen pos tarif Uni Eropa akan langsung diturunkan menjadi nol persen ketika IEU-CEPA mulai berlaku. Sementara itu, 7,92 persen pos tarif lainnya akan dihapus secara bertahap dalam kurun waktu 3 hingga 15 tahun.

Secara keseluruhan, liberalisasi tarif tersebut mencakup sekitar 98,35 persen pos tarif Uni Eropa. Kesepakatan ini membuka peluang lebih besar bagi produk Indonesia untuk memasuki pasar Eropa dengan daya saing harga yang lebih kompetitif.

Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani mengatakan, penandatanganan IEU-CEPA merupakan pencapaian penting setelah melalui proses negosiasi dan finalisasi selama hampir satu dekade. Perjanjian tersebut dinilai menjadi landasan untuk memperluas akses pasar, meningkatkan investasi, serta memperkuat kemitraan industri Indonesia dengan Uni Eropa.

Namun, menurut Shinta, keberhasilan perjanjian tersebut tidak hanya ditentukan oleh besarnya akses pasar yang telah disepakati, tetapi juga kesiapan pemerintah dalam memastikan implementasinya.

"Harapan kami, implementasi IEU-CEPA dapat berlangsung sesederhana dan selancar mungkin, tanpa menimbulkan hambatan administratif atau beban penyesuaian yang sebenarnya dapat dihindari," ujar Shinta dalam keterangan tertulis, Senin (23/11/2026).

Dia menegaskan, fokus pemerintah setelah penandatanganan perjanjian harus diarahkan pada penerjemahan seluruh komitmen menjadi kemudahan dan peluang konkret bagi pelaku usaha.