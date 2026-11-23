Prabowo Saksikan Penandatanganan IEU-CEPA, Tarif Ekspor RI ke Eropa Turun hingga 0 Persen

JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa resmi menandatangani perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan Investment Protection Agreement (IPA) yang membuka peluang penurunan tarif ekspor produk Indonesia ke Uni Eropa hingga 0 persen.

Penandatanganan yang berlangsung di Kantor Pusat Komisi Eropa, Brussels, Belgia, pada Sabtu, 21 November 2026 tersebut menjadi momentum bersejarah dalam penguatan hubungan ekonomi dan kemitraan strategis kedua pihak.

“Hari ini menjadi momentum bersejarah bagi hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa. Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa resmi menandatangani perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan Investment Protection Agreement (IPA) di Kantor Pusat Komisi Eropa, Brussels, Belgia,” sebagaimana dikutip dari unggahan akun media sosial @sekretariat.kabinet, pada Senin (23/11/2026).

Sebelum penandatanganan berlangsung, Presiden Prabowo Subianto, terlebih dahulu melakukan konferensi video (video conference) dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penguatan hubungan dan kemitraan strategis antara Indonesia dan Uni Eropa.

Kesepakatan ini merupakan hasil perjalanan panjang negosiasi selama lebih dari 10 tahun. Penguatan kemitraan strategis kedua pihak turut ditandai dengan kunjungan Presiden Prabowo ke Brussels, Belgia, pada 12–13 Juli 2025 lalu.

Uni Eropa merupakan mitra strategis Indonesia yang terdiri atas 27 negara anggota, dengan populasi sekitar 450 juta penduduk, pendapatan per kapita sebesar USD43.350, serta total produk domestik bruto (GDP) mencapai USD19,4 triliun. Sementara itu, nilai perdagangan Uni Eropa dengan Indonesia tercatat mencapai sekitar USD32 miliar.