Bertemu Xi Jinping, Prabowo Bahas soal 10 Kota Pintar di Indonesia

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan proyek-proyek strategis kerja sama antara Indonesia dan China. Termasuk rencana proyek pembangunan 10 future smart cities di Indonesia, bersama konsorsium yang dipimpin Shaanxi, serta kerja sama pembiayaan infrastruktur dan sektor digital.

Hal ini diungkapkan Prabowo saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping di Kylin Villa, Shenzhen, China, pada Jumat (20/11/2026). Pertemuan antara kedua kepala negara ini dilakukan setelah gelaran KTT APEC 2026 pada 18-19 November 2026.

“Saya juga senang bahwa tahun ini partisipasi kami dalam KTT APEC turut mencakup pertemuan dengan para pemimpin bisnis China. Kami telah mencapai kesepakatan dan bertukar nota kesepahaman mengenai proyek-proyek yang sangat signifikan dan strategis untuk kepentingan bersama, sekaligus bagi pembangunan Indonesia,” kata Prabowo.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa Indonesia telah menyelesaikan proses ratifikasi keanggotaan pada International Organization for Mediation serta World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO). “Kami sangat senang karena telah diminta untuk bergabung dalam posisi-posisi penting di WAICO,” ujarnya.

Menurut Prabowo, partisipasi tersebut membuka kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat kemampuan teknologi kecerdasan buatan, akses terhadap keahlian dan riset, sekaligus meningkatkan kepastian dalam penyelesaian sengketa.