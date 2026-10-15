Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Industri Pembiayaan Gandeng Polisi Usut Dugaan Penyalahgunaan Data Pribadi, Modus AI dan Face Swap Didalami

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |19:40 WIB
Industri Pembiayaan Gandeng Polisi Usut Dugaan Penyalahgunaan Data Pribadi, Modus AI dan Face Swap Didalami
Industri Pembiayaan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perusahaan pembiayaan, PT Akulaku Finance Indonesia memastikan perlindungan konsumen melalui kolaborasi aktif dengan Polrestabes Bandung dan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat dalam penanganan kasus dugaan penyalahgunaan data pribadi.

Langkah hukum ini merupakan respons proaktif perusahaan atas temuan indikasi tindak pidana oleh pihak eksternal. Dugaan tindak pidana ini bermula dari sejumlah pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti melalui investigasi internal secara menyeluruh.

Dari proses tersebut, perusahaan mengidentifikasi sejumlah aktivitas dan akun yang terindikasi dugaan penyalahgunaan data pribadi konsumen pada platform mitra perusahaan dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

Atas hasil investigasi tersebut, PT Akulaku Finance Indonesia membuat laporan kepada Polrestabes Bandung yang saat ini ditangani lebih lanjut pada tahap penyidikan oleh Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat.

Berdasarkan perkembangan penanganan perkara, Kepolisian tengah mendalami dugaan penyalahgunaan data pribadi dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) hingga rekayasa wajah (face swap) dalam pengajuan fasilitas pembiayaan secara tidak sah.

Saat ini, Kepolisian telah mengamankan sejumlah terduga pelaku yang berkaitan dengan perkara tersebut. Detail mengenai modus dan pihak-pihak yang terlibat masih menjadi bagian dari proses penyidikan.

Direktur Kepatuhan PT Akulaku Finance Indonesia, Meyli Rita Rahmayanti Siburian menegaskan, perlindungan konsumen dan masyarakat termasuk pelindungan data pribadi merupakan prioritas utama perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/320/3247399/menteri_kkp_wahyu-1IWe_large.jpg
Kerugian Negara dari Penyelundupan Benih Lobster Tembus Rp17,9 Triliun per Tahun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/320/3247070/inklusi_keuangan-6e4u_large.jpg
Industri Pembiayaan Pacu Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/320/3246520/menko_zulhas-05Ek_large.jpg
RI Diperkirakan Rugi Rp544 Triliun Imbas Perubahan Iklim, Zulhas Minta Swasta Ikut Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/320/3246350/mendes_yandri-46fs_large.jpeg
Mendes Yandri Kunjungi iNews Media Group, Dorong Kolaborasi Octahelix dalam Pembangunan Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/320/3245791/menko_airlangga-C6ie_large.png
Menko Airlangga Harap Mobil Jerman Bisa Hadir dengan Harga Lebih Kompetitif di Indonesia  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/320/3244880/menko_airlangga-DmCT_large.png
Bidik Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen di 2029, Menko Airlangga Ungkap Bauran Strategi Nasional
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement