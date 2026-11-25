Ekonom Wanti-Wanti Risiko Defisit Perdagangan dan Kenaikan Arus Dividen Keluar dari IEU-CEPA

JAKARTA - Kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dinilai tidak hanya membuka peluang ekspor dan investasi.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti mengingatkan bahwa penurunan tarif dalam perjanjian tersebut berisiko memicu masuknya produk pertanian dan peternakan asal Uni Eropa ke pasar domestik dengan harga lebih murah.

“Misalnya dengan adanya kemungkinan masuknya impor barang, produk-produk pertanian, peternakan dengan harga yang lebih murah karena tarifnya diturunkan,” kata Esther dalam forum Proyeksi Ekonomi Indonesia 2027 di Main Hall BEI, Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Menurut Esther, tantangan yang dihadapi tidak hanya terbatas pada persaingan produk impor di dalam negeri.

Indonesia juga perlu memitigasi risiko terjadinya defisit neraca perdagangan serta potensi membengkaknya aliran pembayaran dividen ke luar negeri seiring pelonggaran batas kepemilikan asing.

“Di sisi lain juga ada potensi defisit neraca perdagangan yang harus kita mitigasi risikonya. Serta adanya pembayaran dividen ke luar negeri yang lebih banyak karena ada peningkatan dari batas investasi dari investor asing menjadi 65 persen,” ujarnya.

Sebagai informasi, IEU-CEPA resmi ditandatangani oleh Indonesia dan Uni Eropa di Brussels, Belgia, pada 21 November 2026. Perjanjian ini mencakup liberalisasi lebih dari 98 persen perdagangan bilateral, di mana sebanyak 90,4 persen pos tarif produk Indonesia langsung menikmati tarif nol persen saat memasuki pasar Uni Eropa.