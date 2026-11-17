Ekonomi RI Tumbuh 5,47 Persen, Danamon Ungkap Kredit Konsumsi Masih Tetap Terjaga

JAKARTA - PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,47 persen pada kuartal III 2026 menjadi peluang bagi industri perbankan untuk memperluas layanan keuangan kepada masyarakat.

Consumer Segmentation & Ecosystem Head Danamon, Meliani Chandra Biantoro, menyatakan, kondisi perekonomian Indonesia masih menunjukkan perkembangan positif di tengah ketidakpastian global.

Dia mengatakan, perkembangan teknologi dan industri turut mendorong perubahan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan. Kebutuhan tersebut kini tidak hanya mencakup transaksi dan pembiayaan, tetapi juga pengelolaan keuangan, pengembangan kekayaan, hingga perlindungan finansial.

"Kemudian tentunya kebutuhan masyarakat semakin beragam, zaman sekarang dengan berbagai macam perkembangan teknologi, berbagai macam perkembangan industri, berbagai sektor, kebutuhan keuangan dan finansial itu semakin kompleks dari konsumen," ujar Meliani di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dia menuturkan, pembiayaan melalui perusahaan pembiayaan nonperbankan juga masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Kondisi itu menjadi peluang bagi industri perbankan untuk menghadirkan solusi finansial yang lebih beragam sesuai kebutuhan setiap segmen konsumen.

Meliani menjelaskan, kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu faktor penting untuk memperluas dampak ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang lebih optimal.