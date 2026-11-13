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Mendes: Bangun Desa Jadi Kunci Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |08:08 WIB
Mendes: Bangun Desa Jadi Kunci Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan
Mendes Yandri (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menyatakan pembangunan desa menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan pemerataan ekonomi sekaligus memberantas kemiskinan di Indonesia. Hal ini menurutnya sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan dimulai dari desa dan dari bawah.

Dalam acara Anugerah Penggerak Nusantara 2026 yang digelar iNews Media Group, usai menerima Anugerah Khusus Penggerak Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal, Yandri menyebut pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah menyiapkan program 12 Aksi Bangun Desa Indonesia untuk mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di seluruh wilayah.

"Jadi ada dua kata kunci ini, pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan. Oleh karena itu kami berkomitmen, sesudah arahan Bapak Presiden, untuk menjadikan pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan itu kami punya program 12 aksi Bangun Desa Indonesia," ucapnya pada Kamis (12/11/2026) malam.

Dia menjelaskan, sejumlah program yang dikembangkan antara lain pencetakan sawah, desa ekspor, desa wisata, hingga desa tematik. Pemerintah juga mendorong pengembangan desa berbasis komoditas, seperti desa ayam petelur, desa nila, dan desa ikan lele.

Menurutnya, pengembangan berbagai potensi desa tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus mendukung upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan penanganan masalah stunting. Yandri menegaskan, kemajuan desa merupakan bagian penting dari pembangunan Indonesia secara keseluruhan.

 

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Topik Artikel :
Desa Mendes Ekonomi RI
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