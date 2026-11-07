Ekonomi RI Tumbuh 5,47 Persen, Lampaui China hingga Jepang, Ini Faktanya

JAKARTA – Perekonomian Indonesia tumbuh 5,47 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal III 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, serta kinerja ekspor yang tetap positif.

Konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama perekonomian dengan kontribusi sebesar 51,97 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi menyumbang 30,81 persen terhadap PDB.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47 persen melampaui sejumlah negara mitra dagang utama, termasuk China, Korea Selatan, Jerman, dan Jepang.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat, mendukung aktivitas dunia usaha, serta meredam tekanan eksternal.

Berikut empat fakta utama pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47 persen pada kuartal III 2026:

1. Ekonomi RI Tumbuh 5,47 Persen, Konsumsi Rumah Tangga Jadi Penopang Utama

BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,47 persen secara tahunan pada kuartal III 2026. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi komponen dengan kontribusi terbesar terhadap PDB, yakni 51,97 persen.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M. Edy Mahmud mengatakan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen secara tahunan. Kondisi tersebut menunjukkan permintaan domestik dan daya beli masyarakat masih menjadi penggerak utama perekonomian nasional.

"Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar pada PDB adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 51,97 persen pada triwulan III 2026," kata Edy dalam rilis BPS di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Selain konsumsi rumah tangga, investasi melalui PMTB memberikan kontribusi sebesar 30,81 persen terhadap PDB. Dengan demikian, kedua komponen tersebut secara bersama-sama menyumbang 82,78 persen terhadap perekonomian nasional.

Sementara itu, konsumsi pemerintah mencatatkan pertumbuhan tertinggi di antara komponen pengeluaran, yakni sebesar 8,95 persen secara tahunan. Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan sebesar 5,66 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.