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BPS Sebut Indeks Kondisi Bisnis dan Prospek Manufaktur Berada di Fase Ekspansi-Menguat

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |13:10 WIB
BPS Sebut Indeks Kondisi Bisnis dan Prospek Manufaktur Berada di Fase Ekspansi-Menguat
BPS (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru mengenai Indeks Kondisi Bisnis dan Prospek Manufaktur (IKBM) tercatat sebesar 52,75 di kuartal III 2026.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud mengatakan, angka ini meningkat dibandingkan kuartal II 2026 sebesar 52,67.

"Nilai IKBM yang berada di atas angka 50 menunjukkan bahwa kondisi dan prospek bisnis industri manufaktur pada triwulan III 2026 masih berada pada fase ekspansi dan menguat dibanding triwulan sebelumnya," kata Edy dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Kamis (5/11/2026).

Berdasarkan komponen pembentuknya, sebagian besar komponen masih berada pada fase ekspansi. Komponen pesanan meningkat dari 54,46 pada kuartal II 2026 menjadi 54,72 pada kuartal III 2026.

Komponen produksi meningkat dari 54,78 pada kuartal II 2026 menjadi 55,04 pada kuartal III 2026.

Komponen tenaga kerja meningkat dari 50,02 pada kuartal II 2026 menjadi 50,14 pada kuartal III 2026.

 

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