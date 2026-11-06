Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Suahasil Putar Otak demi Ekonomi RI Tumbuh 6 Persen di 2027

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |10:00 WIB
Suahasil Putar Otak demi Ekonomi RI Tumbuh 6 Persen di 2027
Suahasil Putar Otak demi Ekonomi RI Tumbuh 6 Persen di 2027 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah memperkuat iklim investasi nasional guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027. Untuk menopang target tersebut, laju pertumbuhan investasi diperkirakan perlu didorong hingga mencapai sekitar 7 persen. 

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa langkah ini dilakukan melalui kolaborasi berbagai instrumen pemerintah, BUMN, hingga sektor swasta. 

“Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027, investasi perlu tumbuh sekitar 7 persen. Karena itu, pemerintah terus mendorong iklim investasi yang kondusif melalui dukungan APBN #UangKita, Danantara, serta kemitraan dengan sektor swasta,” kata Suahasil dikutip dari unggahan akun Instagram resminya @menkeuri, Jumat (6/11/2026). 

Hal tersebut disampaikan Suahasil saat menghadiri agenda Indonesia Investment Forum yang berlangsung di London, Britania Raya. 

Forum ini turut dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Duta Besar Indonesia untuk Britania Raya Desra Percaya untuk memaparkan peluang kemitraan investasi di Indonesia. 

Forum investasi tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan dan kerja sama strategis di berbagai bidang. Mulai dari pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), perluasan kawasan industri, hingga hilirisasi timah untuk menghadirkan alih teknologi serta mengerek nilai tambah industri dalam negeri. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/320/3252420/suahasil-FnMR_large.jpg
Ekonomi RI Tumbuh 5,47 Persen, Suahasil: APBN Jaga Daya Beli Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/320/3251940/suahasil-6X3g_large.jpg
Suahasil: Revisi Aturan DHE SDA Perbesar Konversi Dolar AS ke Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/320/3251217/menkeu_purbaya-bg7Y_large.jpg
Yield SBN Tembus 7,7 Persen, Menkeu Pastikan Pembiayaan APBN Tetap Kredibel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/320/3251172/menkeu_suahasil-Ax5o_large.jpg
Bunga Surat Utang Pusat Naik, Menkeu Wanti-Wanti Rencana Obligasi DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/320/3250494/menkeu_suahasil_dan_gubernur_dki_pramono-jlCm_large.jpeg
Suahasil Bertemu Gubernur Pramono Anung Bahas Transportasi Publik dan Beasiswa LPDP Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/320/3250338/menkeu_suahasil-j8h7_large.png
Suahasil Patok Batas Defisit APBD dan Pembiayaan Utang Daerah di 2027
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement