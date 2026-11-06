Suahasil Putar Otak demi Ekonomi RI Tumbuh 6 Persen di 2027

JAKARTA - Pemerintah memperkuat iklim investasi nasional guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027. Untuk menopang target tersebut, laju pertumbuhan investasi diperkirakan perlu didorong hingga mencapai sekitar 7 persen.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa langkah ini dilakukan melalui kolaborasi berbagai instrumen pemerintah, BUMN, hingga sektor swasta.

“Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027, investasi perlu tumbuh sekitar 7 persen. Karena itu, pemerintah terus mendorong iklim investasi yang kondusif melalui dukungan APBN #UangKita, Danantara, serta kemitraan dengan sektor swasta,” kata Suahasil dikutip dari unggahan akun Instagram resminya @menkeuri, Jumat (6/11/2026).

Hal tersebut disampaikan Suahasil saat menghadiri agenda Indonesia Investment Forum yang berlangsung di London, Britania Raya.

Forum ini turut dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Duta Besar Indonesia untuk Britania Raya Desra Percaya untuk memaparkan peluang kemitraan investasi di Indonesia.

Forum investasi tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan dan kerja sama strategis di berbagai bidang. Mulai dari pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), perluasan kawasan industri, hingga hilirisasi timah untuk menghadirkan alih teknologi serta mengerek nilai tambah industri dalam negeri.