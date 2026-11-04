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Suahasil: Revisi Aturan DHE SDA Perbesar Konversi Dolar AS ke Rupiah

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |06:54 WIB
Suahasil: Revisi Aturan DHE SDA Perbesar Konversi Dolar AS ke Rupiah
Suahasil: Revisi Aturan DHE SDA Perbesar Konversi Dolar AS ke Rupiah (Foto: Kemenkeu)
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JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pemerintah tengah merancang revisi aturan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) guna mendorong porsi penukaran valuta asing, khususnya dolar AS, ke dalam mata uang rupiah secara lebih optimal.

Langkah ini disiapkan sebagai strategi Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan untuk memperkuat pasokan valas serta memperdalam pasar keuangan domestik di tengah dinamika ekonomi global.

“Memang sedang dirancang perubahan aturan DHE, yang pada intinya adalah untuk mendorong tingkat konversi yang lebih tinggi bagi dolar AS yang masuk sebagai devisa hasil ekspor,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Suahasil menerangkan bahwa peningkatan rasio konversi devisa ekspor ini disiapkan sebagai strategi pemerintah untuk memperkuat pendalaman pasar keuangan serta pasokan valas di dalam negeri.

“Kami ingin supaya devisa hasil ekspor tersebut bisa dikonversi lebih tinggi dan kemudian menjadi penguatan untuk sektor keuangan atau pasar keuangan kita,” ujarnya.

 

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