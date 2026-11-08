Jasa Marga (JSMR) dan BPS Integrasikan Data Transportasi dan Ekonomi

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk bersama Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat integrasi data untuk meningkatkan analisis ekonomi, mobilitas masyarakat, serta kontribusi sektor transportasi melalui pemanfaatan teknologi dan informasi statistik.

"Kolaborasi dengan BPS menjadi langkah strategis bagi Jasa Marga untuk memperkuat pengambilan keputusan berbasis data," kata Direktur Utama Jasa Marga Rivan A Purwantono, dalam keterangan, yang terkonfirmasi di Jakarta, Minggu (8/11/2026)

Jasa Marga bersama BPS menjalin kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), yang dilakukan Direktur Utama Jasa Marga Rivan A Purwantono dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Kerja sama itu memperkuat integrasi dan pertukaran data statistik untuk mendukung analisis bisnis, pengembangan sistem informasi, serta pemahaman mengenai kontribusi sektor transportasi terhadap perekonomian.

Rivan menjelaskan ketersediaan data yang akurat, terintegrasi, dan mutakhir menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pengambilan keputusan perusahaan.

Karena itu, melalui kolaborasi tersebut Jasa Marga berupaya memperkuat pemanfaatan data statistik dalam menganalisis dinamika ekonomi dan transportasi, termasuk keterkaitannya dengan aktivitas logistik dan mobilitas masyarakat.

Menurutnya, informasi statistik yang akurat dan terintegrasi dapat membantu pihaknya memahami perkembangan ekonomi wilayah, pergerakan sektor transportasi, serta keterkaitannya dengan aktivitas logistik dan operasional jalan tol.

"Dengan demikian, data yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung perencanaan dan creating traffic untuk meningkatkan jumlah transaksi di jalan tol," tutur Rivan.