Pacu Digitalisasi, Jasa Marga (JSMR) Andalkan Inovasi Digital dan Regenerasi

JAKARTA - Emiten operator jalan bebas hambatan PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) terus memperkuat digitalisasi operasional jalan tol melalui pengembangan teknologi pemantauan, pengawasan kinerja, dan layanan pengguna jalan.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono mengatakan pihaknya terus melakukan inovasi internal untuk meningkatkan efektivitas operasional dan kualitas pelayanan.

"Inovasi digital yang dikembangkan menjadi bagian dari strategi transformasi bisnis untuk menjawab kebutuhan operasional dan pelayanan yang terus berkembang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (29/10/2026).

Sejumlah inovasi yang dikembangkan perseroan meliputi Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC) sebagai pusat pemantauan dan pengelolaan operasional jalan tol, Tollroad Real Time Operation Oversight Performance System (TROOPS) untuk mendukung pengawasan kinerja operasional, serta aplikasi Travoy yang menyediakan informasi dan layanan bagi pengguna jalan.