Jasa Marga Kenalkan Ekosistem Travoy pada Danantara Housing Expo 2026

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk menghadirkan Travoy Center sebagai ruang interaktif untuk memperkenalkan Aplikasi Travoy sebagai bagian dari ekosistem digital yang mendukung kebutuhan masyarakat dalam setiap tahapan perjalanan.

Hadir di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta, Travoy Center mengajak pengunjung mengenal pengalaman connected and seamless mobility mulai dari persiapan perjalanan (pre-journey), selama perjalanan (on-journey), hingga setelah perjalanan (post-journey).

Kehadiran Travoy Center mengangkat keterkaitan antara hunian dan mobilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas masyarakat sehari-hari.

Melalui berbagai kegiatan interaktif, pengunjung dapat mengenal bagaimana Aplikasi Travoy mengintegrasikan berbagai kebutuhan perjalanan dalam satu ekosistem digital, sehingga perjalanan dari dan menuju hunian dapat dipersiapkan dan dijalani dengan lebih lancar, aman dan nyaman.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono mengatakan, kehadiran di Danantara Housing Expo 2026 merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk menghadirkan transformasi layanan yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung pengalaman perjalanan secara menyeluruh.

“Jasa Marga tidak hanya menghubungkan jalan, tetapi juga menghadirkan pengalaman perjalanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Melalui kehadiran Travoy Center di Danantara Housing Expo 2026, kami ingin mengajak masyarakat merasakan langsung bagaimana pengalaman Seamless Way to Go, yang menghadirkan mobilitas yang lebih praktis melalui konektivitas berbagai layanan dalam satu ekosistem digital yang semakin terhubung,” ujar Rivan di Jakarta, Senin (31/8/2026).