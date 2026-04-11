Travoy: Saat Jalan Tol Tak Lagi Sekadar Dilalui tapi Dirasakan (Foto: Jasa Marga)

JAKARTA - Setiap musim mudik, jalan tol berubah menjadi ruang penuh harapan sekaligus ketidakpastian. Jutaan kendaraan bergerak dalam waktu bersamaan, membawa satu tujuan yang sama: pulang.

Namun di tengah lonjakan mobilitas yang kian masif, satu pertanyaan selalu muncul: apakah perjalanan benar-benar bisa dikendalikan? Data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjukkan bahwa pergerakan masyarakat pada periode Lebaran dalam beberapa tahun terakhir dapat menembus lebih dari 100 juta orang.

Tercatat, jumlah pemudik Lebaran 2026 mencapai 147,55 juta orang. Angka ini turun jika dibandingkan jumlah pemudik tahun lalu yang mencapai 154 juta orang.

Di saat yang sama, jalan tol, sebagai tulang punggung konektivitas darat menanggung beban lalu lintas yang meningkat drastis. Dalam situasi seperti ini, satu hal menjadi jelas: membangun jalan saja tidak lagi cukup.

Kapasitas infrastruktur memiliki batas, sementara kebutuhan mobilitas terus tumbuh. Tanpa inovasi dalam pelayanan, kemacetan, ketidakpastian waktu tempuh, hingga risiko kecelakaan akan tetap menjadi persoalan klasik yang berulang setiap tahun.

Transformasi Digital Jadi Jawaban

Di sinilah transformasi digital memainkan peran strategis. PT Jasa Marga (Persero) Tbk menjawab tantangan tersebut melalui Travoy, sebuah aplikasi yang tidak sekadar menyediakan informasi, tetapi membangun ekosistem layanan perjalanan yang terintegrasi.

Travoy merepresentasikan pergeseran penting dalam tata kelola jalan tol: dari pendekatan berbasis fisik menuju pendekatan berbasis data dan pengalaman pengguna.

Sebagai asisten digital perjalanan di jalan tol, Travoy mengintegrasikan berbagai layanan informasi dan transaksi dalam satu platform untuk memberikan kemudahan bagi pengguna jalan. Dengan akses ke lebih dari 3.500 kamera CCTV secara real time, Travoy menghadirkan transparansi yang sebelumnya tidak dimiliki pengguna jalan.

Informasi lalu lintas tidak lagi bersifat asumsi, melainkan berbasis kondisi aktual. Pengguna tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memiliki kendali untuk menentukan kapan dan bagaimana mereka melakukan perjalanan.

Dalam perspektif transportasi modern, inilah inti dari efisiensi: ketika pengguna dilibatkan sebagai bagian dari solusi. Informasi yang tepat mampu mendistribusikan arus kendaraan secara lebih merata, mengurangi kepadatan tanpa harus selalu menambah kapasitas jalan.