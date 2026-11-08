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Wamenko Dradjad Tegaskan Daya Beli Kuat di Tengah Melambatnya Konsumsi Rumah Tangga

Rohman Wibowo , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |18:20 WIB
Wamenko Dradjad Tegaskan Daya Beli Kuat di Tengah Melambatnya Konsumsi Rumah Tangga
Konsumsi Rumah Tangga (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menegaskan tidak ada persoalan pada daya beli masyarakat, meskipun laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan III-2026 tercatat sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. 

Pemerintah menilai perlambatan tipis pada pos konsumsi tersebut murni dipengaruhi oleh faktor musiman pascaberakhirnya periode libur panjang sekolah dan keagamaan, bukan akibat penurunan kapasitas belanja masyarakat.

Pemerintah menepis kekhawatiran sejumlah pihak yang mengaitkan deselerasi konsumsi domestik dengan pelemahan daya beli masyarakat secara luas. Otoritas ekonomi menekankan bahwa aktivitas belanja rumah tangga sejatinya tetap berada di zona ekspansi yang solid kendati ritmenya mengalami normalisasi.

"Konsumsi rumah tangga enggak turun, konsumsi rumah tangga tetap naik. Tetap naik, tapi pertumbuhannya memang agak sedikit lebih kecil karena apa? Karena liburannya sudah habis. Jadi tiap liburan itu konsumsi selalu naik," ujar Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo saat ditemui di Sarinah Jakarta, Minggu (8/11/2026).

Dradjad memaparkan bahwa fenomena yang berlangsung saat ini bukanlah penurunan daya beli, melainkan pergeseran alokasi belanja masyarakat menuju sektor transportasi, komunikasi, serta pariwisata dan perhotelan. Dinamika tersebut dinilai membuktikan bahwa kapasitas finansial masyarakat tetap terjaga kokoh di tengah narasi perlambatan ekonomi.

"Kenapa kita tumbuh sangat bagus? Karena ternyata daya beli masyarakat yang selama ini tuh dinarasikan lemah, itu enggak betul. Ternyata daya beli masyarakat kita tuh sangat bagus, sangat tinggi, hanya bergeser," jelas Dradjad.

 

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