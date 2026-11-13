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Gibran Mundur, Airlangga Sebut Tak Pengaruhi Proyeksi Ekonomi 5,45 Persen Akhir 2026

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |12:57 WIB
Gibran Mundur, Airlangga Sebut Tak Pengaruhi Proyeksi Ekonomi 5,45 Persen Akhir 2026
Menko Airlangga (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden tidak memengaruhi proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun yang dipatok 5,45 persen.

Dinamika politik di pucuk pimpinan negara tersebut dinilai tidak akan menghentikan gerak perekonomian domestik. Kinerja ekonomi yang sudah terbentuk sejak periode sebelumnya menjadi pijakan kuat untuk menjaga pencapaian target tahunan.

"Kita (pertumbuhan ekonomi RI) sudah 5,47%, sampai akhir tahun (2026) diperkirakan sekarang rata-rata 5,45. Jadi target itu insyaallah tercapai," ujar Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (13/11/2026).

Mengenai kekosongan kursi wakil presiden, ia menjelaskan mekanismenya sudah berjalan sesuai jadwal MPR yang memberi batas waktu 60 hari sehingga prosesnya tinggal ditunggu bersama. Bagi kalangan pengusaha, kepastian hukum untuk menjalankan bisnis tetap menjadi acuan utama.

"Kita sudah mendorong decoupling antara kegiatan politik dengan perekonomian. Terlihat kemarin di bursa juga relatif bagus," katanya.

Ketahanan ekonomi nasional turut ditopang laju inflasi yang relatif rendah dibandingkan level internasional di angka 3,23 sesuai anggaran, serta investasi kuartal ketiga yang sudah menyentuh 75 persen atau Rp1.539 triliun. 

 

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