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Industri Vape Perketat Pengawasan, Cegah Penyalahgunaan Narkoba

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |21:44 WIB
Industri Vape Perketat Pengawasan, Cegah Penyalahgunaan Narkoba
Industri Vape (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Lima asosiasi industri rokok elektrik atau vape nasional menandatangani pakta integritas untuk memperketat pengawasan penjualan produk kepada konsumen di bawah usia 21 tahun serta mencegah penyalahgunaan perangkat vape untuk narkoba. 

Penandatanganan pakta integritas tersebut dilakukan dalam konferensi pers industri rokok elektrik nasional di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Langkah ini menjadi bentuk komitmen pelaku industri dalam merespons perhatian pemerintah terhadap penyalahgunaan perangkat vape serta wacana pelarangan dan pembatasan produk rokok elektrik.

Lima asosiasi yang terlibat dalam penandatanganan tersebut yakni Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI), Asosiasi Retail Vape Indonesia (Arvindo), Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (Apvindo), dan Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (Akvindo).

Ketua Umum APVI Budiyanto mengatakan, pakta integritas tersebut mencakup tiga komitmen utama, yaitu mencegah penyalahgunaan narkoba, mematuhi batas usia penjualan, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota asosiasi.

“Komitmen ini tidak berhenti sebagai pernyataan. Hari ini kami menuangkannya secara tertulis agar dapat menjadi pegangan bersama,” kata Budiyanto.

Dia menegaskan, penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk narkoba merupakan pelanggaran hukum dan tidak dapat dibenarkan dalam aktivitas industri yang bertanggung jawab. 

“Kami mendukung langkah aparat penegak hukum dalam menangani praktik penyalahgunaan tersebut dan melakukan pembinaan terhadap anggota sekaligus mendorong pelaku usaha melaporkan dugaan penyalahgunaan kepada aparat melalui saluran resmi,” kata Budiyanto.

Selain mencegah penyalahgunaan narkoba, APVI meminta seluruh anggota dan mitra ritel menerapkan pemeriksaan usia pembeli untuk memastikan produk rokok elektrik tidak dijual kepada anak di bawah umur. Ketentuan batas usia minimal 21 tahun untuk pembelian produk rokok elektrik telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

“Perlindungan anak harus dijalankan di titik penjualan. Karena itu APVI mendorong anggota dan mitra retail untuk memeriksa usia pembeli dan menolak penjualan kepada pembeli yang tidak memenuhi syarat,” ujar Budiyanto.

 

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