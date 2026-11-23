Menko Zulhas: Barang Subsidi Wajib Lewat Kopdes

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas menegaskan seluruh barang bersubsidi dan bantuan pemerintah tidak boleh diperjualbelikan secara bebas.

Ia mengatakan, penyalurannya akan dilakukan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan masyarakat mendapatkan harga sesuai ketentuan subsidi.

"Arahan Bapak Presiden, semua barang-barang yang bersubsidi dan bantuan pemerintah itu tidak boleh diperjualbelikan," kata Zulhas dalam Rakortas yang digelar di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2026).

Dia mencontohkan harga LPG 3 kg dari Pertamina Patra Niaga sebesar Rp13.700. Namun, di tingkat masyarakat, gas melon tersebut masih banyak dijual dengan harga Rp23.000 hingga Rp24.000.

Dengan begitu, pemerintah meminta penyaluran barang bersubsidi dilakukan melalui Kopdes dengan harga yang mengikuti ketentuan subsidi.

"Oleh karena itu semua barang-barang bersubsidi harus tidak boleh diperjualbelikan, maka diminta menyalurkannya melalui Kopdes, dan harganya itu harga sesuai dengan harga subsidi. Jadi kalau gas Rp13.700 ya Kopdes jualnya Rp16.500 ya. Paling kalau mau turun satu tingkat lagi paling tinggi mestinya Rp18.000 mestinya," jelas Zulhas.