Pemerintah Wajibkan Penyaluran Gas Elpiji 3 Kg Lewat Kopdes

JAKARTA - Pemerintah mewajibkan penyaluran gas LPG 3 kg melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes). Kebijakan itu dilakukan untuk memastikan barang bersubsidi diterima masyarakat dengan harga sesuai ketentuan dan tidak diperjualbelikan secara bebas.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas mengatakan, kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh barang bersubsidi dan bantuan pemerintah disalurkan melalui Kopdes.

"Arahan Bapak Presiden, semua barang-barang yang bersubsidi dan bantuan pemerintah itu tidak boleh diperjualbelikan," kata Zulhas dalam Rakortas yang digelar di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2026).

Dia mencontohkan harga LPG 3 kg dari Pertamina Patra Niaga sebesar Rp13.700. Namun, di tingkat masyarakat, gas melon tersebut masih banyak dijual dengan harga Rp23.000 hingga Rp24.000.

Oleh karena itu, pemerintah meminta penyaluran LPG 3 kg dilakukan melalui Kopdes dengan harga yang mengikuti ketentuan subsidi.

"Oleh karena itu semua barang-barang bersubsidi harus tidak boleh diperjualbelikan, maka diminta menyalurkannya melalui Kopdes, dan harganya itu harga sesuai dengan harga subsidi. Jadi kalau gas Rp13.700 ya Kopdes jualnya Rp16.500 ya. Paling kalau mau turun satu tingkat lagi paling tinggi mestinya Rp18.000 mestinya," jelasnya.

Zulhas menjelaskan, kewajiban penyaluran melalui Kopdes tidak hanya berlaku untuk LPG 3 kg, tetapi juga seluruh barang bersubsidi dan bantuan pemerintah lainnya. Di antaranya bantuan pangan, pupuk, beras subsidi, hingga bantuan pendidikan seperti beasiswa dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dia menekankan seluruh bantuan tersebut harus memiliki data penerima yang jelas agar penyalurannya tidak salah sasaran.