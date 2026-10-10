Pasokan LPG Dinaikkan 200 Persen, Antisipasi Lonjakan Wisatawan di Lombok

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga meningkatkan pasokan LPG di wilayah Lombok hingga 200 persen guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan energi selama penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia di Pertamina Mandalika International Circuit, 9–11 Oktober 2026.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menyatakan bahwa penambahan pasokan ini ditujukan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat serta mendukung sektor usaha, kuliner, dan layanan wisata yang terdampak kedatangan wisatawan nusantara maupun mancanegara.

"Pasokan LPG di wilayah Lombok ditingkatkan hingga 200 persen, sementara di wilayah Sumbawa ditingkatkan hingga 100 persen untuk memastikan kebutuhan energi rumah tangga dan pelaku usaha dapat terpenuhi," ujar Kitty dalam keterangannya di Lombok, Jumat (9/10/2026).

Selain meningkatkan alokasi pasokan harian, Pertamina Patra Niaga melakukan koordinasi dan pemantauan distribusi secara intensif di lapangan guna memastikan penyaluran berjalan lancar.