Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Harga Gas LPG 5,5 Kg dan 12 Kg Naik

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |07:15 WIB
5 Fakta Harga Gas LPG 5,5 Kg dan 12 Kg Naik
Gas LPG Naik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga telah menaikkan harga LPG nonsubsidi mulai 18 April 2026. 

Harga LPG ukuran 12 kg ditetapkan berkisar antara Rp208 ribu hingga Rp285 ribu per tabung, sedangkan ukuran 5,5 kg berada di kisaran Rp100 ribu hingga Rp134 ribu per tabung.

Berikut fakta-fakta gas LPG 5,5 Kg dan 12 Kg naik dirangkum Okezone, Sabtu (23/4/2026). 

1. Rincian Harga LPG 12 Kg

Adapun untuk tabung 12 kg, harga Rp208 ribu hanya berlaku di wilayah Free Trade Zone (FTZ) Batam. Sementara mayoritas penyesuaian harga LPG nonsubsidi menjadi Rp228 ribu terjadi di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, harga Rp230 ribu berlaku di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung.

Adapun harga Rp238 ribu berlaku di wilayah Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara. Harga tertinggi LPG 12 kg sebesar Rp285 ribu berlaku di wilayah Maluku dan Jayapura.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/320/3213590//menteri_esdm_bahlil-tomK_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/320/3213578//bahlil-KS5X_large.png
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/320/3213548//menteri_esdm_bahlil-KAmc_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/320/3213508//bbm_pertamina-zTZV_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/320/3213489//lpg-GkNq_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/320/3213281//menteri_esdm_bahlil-kPcu_large.jpg
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement