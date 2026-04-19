Pertamax Turbo Tembus Rp19.400 per Liter, Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Naik

JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mulai naik mulai Sabtu 18 April 2026. Penyesuaian harga ini berlaku untuk sejumlah produk, di antaranya Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pertamina, kenaikan paling signifikan terjadi pada produk Pertamax Turbo. Di mana di wilayah Jakarta kini menjadi Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100 per liter per 1 April 2026.

Meski begitu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Ia pun berharap kebijakan itu berlaku selama-lamanya.

"Insya Allah aman. Sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun, insya Allah sampai selama-lamanya," kata Bahlil dikutip dari unggahan di akun Instagramnya.

Diketahui, selian Pertamax Turbo, Kenaikan juga terjadi pada Dexlite yang kini dibanderol Rp23.600 per liter, dari sebelumnya Rp14.200 per liter. Sementara itu, Pertamina Dex naik menjadi Rp23.900 per liter dari harga sebelumnya Rp14.500 per liter.

Penyesuaian harga ini tidak hanya berlaku di Jakarta, tetapi juga terjadi di berbagai provinsi lain di Indonesia dengan besaran yang bervariasi.