Diskon Listrik 50 Persen PLN Berlaku pada Juni 2026, Ini Syaratnya

JAKARTA - Pelanggan listrik PLN masih menikmati diskon listrik 50 persen di Juni 2026. Diskon listrik ini berupa program diskon tambah daya listrik 50 persen yang kembali diadakan PT PLN (Persero).

Diskon tambah daya listrik 50 persen dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional digelar PLN sejak 20 Mei hingga 2 Juni 2026. Diskon listrik ini berlaku untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif.

"PLN menghadirkan solusi nyata untuk kebangkitan produktivitas masyarakat Indonesia. Melalui program tambah daya Meilaju Lebih Terang Bangkit Berdaya, Maju Berjaya," tulis akun Instagram PLN @pln123_official, Jakarta.

Mekanisme program diskon tambah daya listrik 50 persen ini dilakukan secara penuh melalui PLN Mobile.

"Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari dapur hingga ruang kerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat kebangkitan," tulis keterangan PLN.

Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya awal 1.300 VA yang ingin menambah daya menjadi 7.700 VA cukup membayar Rp3.100.800, atau hemat 50 persen dibandingkan biaya normal sebesar Rp6.201.600.

Cara Dapat Diskon Listrik

Bagi pelanggan prabayar, cukup dengan melakukan minimal satu kali transaksi pembelian token, sedangkan pelanggan pascabayar dengan membayar tagihan listrik.