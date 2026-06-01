Diskon Listrik 50 Persen PLN Berlaku di Juni 2026, Ini Cara Dapat hingga Syaratnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |13:02 WIB
Diskon Listrik 50 Persen PLN Berlaku di Juni 2026, Ini Cara Dapat hingga Syaratnya
Diskon Listrik 50 Persen PLN Berlaku di Juni 2026, Ini Cara Dapat hingga Syaratnya (Foto: PLN)
JAKARTA - Pelanggan listrik PLN masih dapat menikmati diskon listrik 50 persen di Juni 2026. Diskon listrik ini berupa program diskon tambah daya listrik 50 persen yang kembali diadakan PT PLN (Persero).

Diskon tambah daya listrik 50 persen dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional digelar PLN sejak 20 Mei hingga 2 Juni 2026. Diskon listrik ini berlaku untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif. 

"PLN menghadirkan solusi nyata untuk kebangkitan produktivitas masyarakat Indonesia. Melalui program tambah daya Meilaju Lebih Terang Bangkit Berdaya, Maju Berjaya," tulis akun Instagram PLN @pln123_official, Jakarta.

Mekanisme program diskon tambah daya listrik 50 persen ini dilakukan secara penuh melalui PLN Mobile.

"Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari dapur hingga ruang kerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat kebangkitan," tulis keterangan PLN.

Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya awal 1.300 VA yang ingin menambah daya menjadi 7.700 VA cukup membayar Rp3.100.800, atau hemat 50 persen dibandingkan biaya normal sebesar Rp6.201.600.

Cara Dapat Diskon Listrik

Bagi pelanggan prabayar, cukup dengan melakukan minimal satu kali transaksi pembelian token, sedangkan pelanggan pascabayar dengan membayar tagihan listrik. 

Setelah transaksi berhasil, pelanggan akan menerima e-voucher diskon tambah daya pada menu “Reward” di PLN Mobile atau melalui email yang terdaftar.

Selanjutnya, pelanggan dapat memasukkan kode e-voucher saat mengajukan permohonan penambahan daya di PLN Mobile. Setelah pembayaran terverifikasi, unit PLN setempat akan segera memproses permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat tak perlu khawatir karena proses pengajuan diskon tambah daya listrik cukup mudah dan cepat hanya melalui aplikasi PLN Mobile.

Cara Klaim Voucher Diskon Listrik 50 Persen

Melansir laman Instagram @plnmobile, berikut tutorial klaim e-voucher tambah daya listrik:

1. Lakukan transaksi pembelian token listrik atau pembayaran tagihan listrik melalui aplikasi PLN Mobile.

2. Setelah pembayaran berhasil, buka banner promo di aplikasi PLN Mobile

3. Scroll ke bawah dan klaim, e-voucher tambah daya akan muncul di menu Reward.

4. Setelah klaim, e-voucher tambah daya akan muncul di menu reward

5. Klik salin kode pada e-voucher tambah daya

6. Selesai, e-voucher tambah daya siap dipakai

 

