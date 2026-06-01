Harga BBM Shell Turun Mulai 1 Juni 2026, Kini Dijual Rp24.490 per Liter

JAKARTA - Shell menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang resmi berlaku hari ini, Senin 1 Juni 2026. Namun, hingga saat ini hanya BBM jenis diesel yang tersedia.

Tercatat, harga BBM Shell V-Power Diesel turun menjadi Rp24.490 per liter dari harga sebelumnya Rp30.890 per liter.

"Harga yang tercantum merupakan harga BBM di wilayah tersebut dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku," tulis keterangan Shell, Jakarta, Senin (11/6/2026).

Lokasi SPBU Shell yang menjual BBM Shell V-Power Diesel berada di area Jakarta yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Kemudian area Banten di Tangerang serta area Jawa Barat yang meliputi Bogor, Depok, Bekasi dan Bandung.

Sementara untuk BBM Shell jenis Shell Super, Shell V-Power dan Shell V-Power Nitro+ belum tersedia di SPBU Shell.



(Dani Jumadil Akhir)

