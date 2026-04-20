HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Temukan Cadangan Gas Jumbo 5 Triliun Kaki Kubik di Kalimantan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |16:22 WIB
RI Temukan Cadangan Gas Jumbo 5 Triliun Kaki Kubik di Kalimantan
RI Temukan Cadangan Gas Jumbo 5 Triliun Kaki Kubik di Kalimantan (Foto: Bahlil/Setpres)
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan temuan baru cadangan gas di sumur Geliga-1, Blok Ganal, lepas pantai Kalimantan Timur dengan kapasitas 5 triliun kaki kubik (Tcf) serta 300 juta barel kondensat. 

Temuan ini berada di Wilayah Kerja (WK) Ganal yang dioperasikan Eni dengan porsi kepemilikan 82 persen, sementara 18 persen sisanya dimiliki Sinopec.

Bahlil mengatakan, temuan ini menjadi sinyal positif bagi upaya memperkuat pasokan energi dalam negeri di tengah kebutuhan yang terus meningkat. Eksplorasi yang melibatkan perusahaan energi asal Italia, ENI, menegaskan bahwa potensi migas Indonesia masih sangat besar, khususnya di Cekungan Kutai, Kalimantan Timur, yang terus menunjukkan prospek menjanjikan.

Bahlil menyampaikan apresiasi terhadap ENI atas keberhasilan penemuan tersebut, dan memberikan bukti bahwa Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan potensi migas sebagai penopang ketahanan energi nasional dan upaya untuk swasembada energi. 

"Ini adalah hasil eksplorasi dan setelah ini mereka juga akan melakukan penyembangan untuk melakukan eksplorasi dari beberapa wilayah lain selain daripada wilayah Kalimantan Timur," kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (20/4/2026).

"Ini (penemuan) giant. Selain daripada gas, kita juga menemukan nanti di 2028, kita produksi kondensat itu kurang lebih sekitar 90 ribu barel. Dan di 2029-2030 itu bisa tambah lagi menjadi 150 ribu barel hari (dari Wilayah Kerja yang dikelola ENI)," jelasnya.

Bahlil optimistis, seiring dengan meningkatnya produksi ENI, sejalan dengan strategi pemerintah untuk mampu memenuhi kebutuhan gas dari dalam negeri, dan peningkatan produksi kondensat juga akan mengurangi impor minyak.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/320/3212837/migas-pyoH_large.jpg
Industri Hulu Migas Jadi Mesin Uang Daerah, PetroChina Kontribusi Terbanyak untuk Jambi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/320/3210245/hulu_migas-UHdk_large.jpg
Multiplier Effect Industri Hulu Migas, Ekonomi Daerah Bisa Ngegas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206258/elnusa-2uRy_large.jpg
Ramadhan di Tengah Rig Migas demi Jaga Ketahanan Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/320/3205753/produksi_migas-PB8e_large.png
PGN SAKA Targetkan Produksi Migas 2026 Sebesar 24.000 BOEPD per Hari 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204572/hashim-qNxL_large.jpg
Proyek Gas Mako di Blok Duyung Milik Hashim Mulai FID, Target Produksi 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/320/3203333/migas-wpVh_large.jpg
Ada TKDN tapi Proyek Migas Offshore Didominasi Impor, Kenapa?
