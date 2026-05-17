Menjaga Nyala Negeri: Hulu Migas dan Pertaruhan Masa Depan Energi Indonesia

JAKARTA - Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) menghadapi pertaruhan besar: bagaimana menjaga ketahanan energi nasional tanpa kehilangan momentum menuju masa depan energi yang berkelanjutan.

Ketika konflik geopolitik mengguncang dunia, harga minyak melonjak dan rantai pasok energi terganggu, ancamannya tidak hanya terasa pada neraca perdagangan, tetapi juga pada kehidupan sehari-hari masyarakat mulai dari harga BBM, listrik, biaya transportasi, hingga stabilitas ekonomi nasional.

Di titik inilah industri hulu migas kembali menjadi pertaruhan besar bangsa. Bukan semata soal produksi energi tetapi juga melalui pembangunan ekonomi daerah, penguatan industri nasional, hingga investasi sosial yang menyentuh masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Kepala Divisi Formalitas SKK Migas George NM Simanjuntak mengatakan, selama ini kontribusi industri hulu migas sering kali hanya diukur dari produksi dan penerimaan negara. Padahal, menurutnya, dampak industri ini jauh lebih luas.

"Selama ini kontribusi industri hulu migas hanya dilihat dari sisi penerimaan negara dan produksi saja. Padahal ada multiplier effect yang besar, mulai dari Dana Bagi Hasil (DBM) hingga Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) yang ikut menjaga keberlanjutan operasi,” ujarnya dalam media briefing Kontribusi Sektor Migas Bagi Indonesia, di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Pernyataan itu seperti membuka sisi lain industri migas yang jarang terlihat. Di balik rig pengeboran, pipa distribusi, dan proyek eksplorasi bernilai miliaran dolar, ada denyut ekonomi masyarakat yang ikut bergerak.

Ada jalan desa yang dibangun, pelatihan kerja untuk warga lokal, bantuan pendidikan, penguatan UMKM, hingga program pemberdayaan yang perlahan mengubah wajah daerah sekitar operasi migas. Namun SKK Migas menyadari satu hal penting: bantuan sesaat tidak lagi cukup.

Karena itu, sektor hulu migas kini mulai mengubah pendekatan sosialnya. Program PPM yang sebelumnya cenderung bersifat jangka pendek kini diarahkan menjadi investasi sosial strategis yang terukur dan berkelanjutan.

Transformasi itu dilakukan melalui pendekatan Logical Framework Approach (LFA), diperkuat dengan social and business mapping agar program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Tujuannya bukan sekadar memberi bantuan, tetapi menciptakan kemandirian. Di sinilah wajah baru industri hulu migas mulai terlihat.

Sektor ini tidak lagi sekadar mengejar produksi energi, tetapi juga berupaya membangun hubungan sosial yang kuat dengan masyarakat sekitar operasi. Sebab di tengah tantangan energi yang semakin kompleks, keberlanjutan industri tidak hanya ditentukan teknologi dan modal, tetapi juga kepercayaan sosial.

Bagi Indonesia, hal ini menjadi penting. Target swasembada energi yang dicanangkan pemerintah tidak mungkin tercapai jika proyek-proyek energi terus dibayangi konflik sosial, ketimpangan manfaat ekonomi, atau lemahnya keterlibatan masyarakat lokal.

Karena itu, membangun energi masa depan berarti juga membangun manusia dan daerah di sekitar sumber energi tersebut. Di sisi lain, pertaruhan besar juga terjadi pada penguatan kapasitas nasional.

Chairperson of Indonesian Petroleum Association (IPA) Supply Chain Committee Kenneth Gunawan menegaskan, perusahaan dalam negeri kini memegang peran semakin penting dalam rantai pasok sektor hulu migas. Berbagai asesmen, pengujian produk lokal, hingga proyek percontohan terus dilakukan agar industri nasional mampu naik kelas dan bersaing.

“Upaya ini menciptakan multiplier effect ekonomi yang signifikan, baik di tingkat daerah maupun nasional,” katanya.

Pernyataan itu menegaskan bahwa industri hulu migas bukan sekadar soal energi, tetapi juga mesin industrialisasi nasional. Ketika industri penunjang tumbuh, lapangan kerja tercipta. Ketika produk dalam negeri digunakan, transfer teknologi terjadi. Ketika proyek energi berkembang, ekonomi daerah ikut bergerak.

Efek domino itulah yang membuat sektor hulu migas tetap strategis bagi Indonesia, bahkan di tengah era transisi energi.

Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong mengatakan, industri hulu migas kini berada pada fase penting untuk menjaga pasokan energi tetap andal dan terjangkau, sambil tetap mendukung agenda transisi energi. Menurutnya, keseimbangan antara kebutuhan energi dan transisi energi akan menentukan masa depan sektor ini.

Sebab transisi energi bukan sekadar mengganti sumber energi lama dengan yang baru. Transisi energi adalah tentang memastikan negara tetap memiliki energi yang cukup untuk menjaga ekonomi bergerak, industri tetap hidup dan masyarakat tetap sejahtera. Dalam perjalanan menuju masa depan energi itu, sektor hulu migas Indonesia tampaknya masih akan memegang peran penting.