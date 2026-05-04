Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Temukan 13 Sumur dengan Cadangan Minyak Nyaris 1 Juta Barel

Rohman Wibowo , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |14:37 WIB
RI Temukan 13 Sumur dengan Cadangan Minyak Nyaris 1 Juta Barel
RI Temukan 13 Sumur dengan Cadangan Minyak Nyaris 1 Juta Barel (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Potensi ladang minyak dan gas (migas) dengan total nilai ekonomi sebesar Rp2,5 triliun ditemukan di kawasan transmigrasi yang terletak di Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. SKK Migas yang diberi restu eksploitasi di atas tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi oleh Kementrans bakal memulai proses pengeboran pada Juni 2026.

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menjelaskan, temuan potensi migas bersumber dari 13 ladang migas yang merupakan hasil pengembangan dari eksplorasi oleh Pertamina. Potensi sumber daya ini digadang-gadang bakal berdampak pada pemenuhan energi nasional, selain menciptakan efek rambatan bagi para transmigran.

Iftitah menganalogikan sumber migas ini bak menjadi gula, dan para transmigran sebagai semut. Jika biasanya, para transmigran dipersepsikan bertransmigrasi dari satu tempat padat ke tempat lengang tanpa kepastian secara ekonomi, kini sumber daya alam di daerah pindahan bisa menjadi ceruk ekonomi untuk bertahan hidup.

"Hari ini pendekatannya di balik, tidak lagi memindahkan semut, tetapi bagaimana Kementerian Transmigrasi mencetak gula sehingga semutnya itu bisa datang secara alamiah. Apa yang dimaksud dengan gula hari ini, itu adalah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Salah satunya, salah satu gulanya itu adalah sektor strategis seperti minyak dan gas, seperti yang sudah ada di kawasan transmigrasi Samboja," kata Iftitah dalam jumpa pers di kantor Kementrans, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Iftitah menitiberatkan optimismenya hasil eksplorasi sumber migas baru ini bakal berkontribusi bagi perekonomian nasional. Mulai dari masuknya investasi hingga penciptaan lapangan kerja. Sehingga, pemerintah bakal menyiapkan infrastruktur penunjang dasar industri seperti akses jalan dan jembatan.

"Multiplier effect-nya juga akan tumbuh. tadi juga sudah disampaikan dari SKK Migas. Jika ada penduduk lokal yang nanti lulusan SMK atau misalkan STM yang memang bisa berpotensi untuk diterima bekerja di sana, akan kami latih juga supaya bisa bekerja di sana," kata Iftitah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/320/3215388/migas-x1DM_large.jpg
Ini Kontribusi Tenaga Kerja Outsourcing Dukung Kebutuhan Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/320/3213578/bahlil-KS5X_large.png
RI Temukan Cadangan Gas Jumbo 5 Triliun Kaki Kubik di Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/320/3212837/migas-pyoH_large.jpg
Industri Hulu Migas Jadi Mesin Uang Daerah, PetroChina Kontribusi Terbanyak untuk Jambi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/320/3210245/hulu_migas-UHdk_large.jpg
Multiplier Effect Industri Hulu Migas, Ekonomi Daerah Bisa Ngegas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206258/elnusa-2uRy_large.jpg
Ramadhan di Tengah Rig Migas demi Jaga Ketahanan Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/320/3205753/produksi_migas-PB8e_large.png
PGN SAKA Targetkan Produksi Migas 2026 Sebesar 24.000 BOEPD per Hari 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement