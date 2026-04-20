Harga LPG Nonsubsidi 12 Kg Naik Jadi Rp228.000 per Tabung, 5,5 Kg Jadi Rp107.000, Cek Daftar Terbaru di Seluruh RI

JAKARTA - Harga LPG nonsubsidi ukuran 12 kg naik menjadi Rp228.000 per tabung yang berlaku sejak 18 April 2026. Harga LPG 12 kg ini naik dari harga sebelumnya Rp192.000 atau sekira 18,75 persen.

Sementara, harga LPG nonsubsidi 5,5 kg juga naik sebesar 18,89 persen, dari Rp90.000 per tabung menjadi Rp107.000.

Harga jual ex-Agen (Rp/Tabung) untuk refill berlaku untuk wilayah dengan radius 60 km dari SPBE. Di mana untuk harga jual di lokasi di luar radius 60 km ditambah dengan biaya distribusi dengan tarif yang wajar.

Harga jual ex-Agen sudah termasuk margin agen, PPN dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian keterangan dilansir laman resmi Pertamina Patra Niaga, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Berikut ini harga LPG terbaru di seluruh Indonesia

Harga LPG 12 Kg

Harga LPG 12 kg di Free Trade Zone (FTE) Batam Rp208.000.

Harga Rp228.000 untuk LPG 12 kg berlaku di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Sementara untuk harga LPG 12 kg Rp230.000 berlaku di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Adapun harga Rp238.000 berlaku di wilayah Bangka-Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara. Sementara, harga LPG 12 kg di Kalimantan Utara Rp265.000

Harga tertinggi LPG 12 kg Rp285.000 berlaku di wilayah Maluku dan Papua.