Harga Gas LPG 5,5 Kg dan 12 Kg Naik, Ini Daftar Lengkapnya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |07:48 WIB
PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga LPG nonsubsidi mulai 18 April 2026. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga LPG nonsubsidi mulai 18 April 2026. Harga LPG ukuran 12 kg ditetapkan berkisar antara Rp208 ribu hingga Rp285 ribu per tabung, sedangkan ukuran 5,5 kg berada di kisaran Rp100 ribu hingga Rp134 ribu per tabung.

Adapun untuk tabung 12 kg, harga Rp208 ribu hanya berlaku di wilayah Free Trade Zone (FTZ) Batam. Sementara mayoritas penyesuaian harga LPG nonsubsidi menjadi Rp288 ribu terjadi di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, harga Rp230 ribu berlaku di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung.

Adapun harga Rp238 ribu berlaku di wilayah Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara. Harga tertinggi LPG 12 kg sebesar Rp285 ribu berlaku di wilayah Maluku dan Jayapura.

Untuk LPG nonsubsidi ukuran 5,5 kg, harga mengalami penyesuaian dari sebelumnya Rp90 ribu menjadi Rp100 ribu hingga Rp134 ribu. Di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, harga naik menjadi Rp107 ribu per tabung.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/320/3211766//bahlil-fHpM_large.jpg
RI Lewati Masa Krisis LPG, Bahlil: Kini Bisa Tidur Nyenyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/320/3211510//lpg-myiN_large.jpg
Pembelian LPG Melonjak, Pertamina Patra Niaga Perkuat Armada Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/320/3211313//gas_elpiji-5and_large.jpg
Penjualan LPG 3 Kg Bagi Industri Segera Dibatasi, Prioritas Rumah Tangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/320/3211000//gas_elpiji-pCAh_large.jpg
Banggar Minta Penyaluran LPG 3 Kg Tepat Sasaran dengan Sidik Jari dan Retina 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/320/3209729//gas_elpiji-g04q_large.jpg
Berapa Lama Pemakaian Gas LPG 3 Kg hingga Habis?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/320/3209516//gas-dYr3_large.jpg
Promo Tukar Elpiji 3 Kg ke Bright Gas 5,5 Kg Gratis Tak Perlu Daftar
