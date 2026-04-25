Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Update Daftar Terbaru Harga Gas LPG 12 Kg dan 5,5 Kg di Seluruh Provinsi

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |08:03 WIB
Update daftar terbaru harga gas LPG 12 kg dan 5,5 kg di seluruh provinsi. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Update daftar terbaru harga gas LPG 12 kg dan 5,5 kg di seluruh provinsi.

Pertamina Patra Niaga telah resmi menaikkan harga LPG nonsubsidi per 18 April 2026. Harga LPG nonsubsidi untuk ukuran 12 kg naik menjadi Rp208 ribu untuk harga terendah hingga Rp285 ribu per tabung.

Sementara untuk ukuran 5,5 kg, harga per 25 April mulai dari Rp100 ribu hingga Rp134 ribu sebagai harga tertinggi.

Harga Gas LPG 12 kg

Untuk tabung 12 kg, harga Rp208 ribu hanya berlaku di wilayah Free Trade Zone (FTZ) Batam. Sementara mayoritas penyesuaian harga LPG nonsubsidi menjadi Rp228 ribu terjadi di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, harga Rp230 ribu berlaku di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement