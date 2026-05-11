Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta LPG 3 Kg Bakal Diganti CNG, Harganya Diklaim Lebih Murah 30 Persen

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |07:04 WIB
6 Fakta LPG 3 Kg Bakal Diganti CNG, Harganya Diklaim Lebih Murah 30 Persen
Pemerintah menyiapkan konversi penggunaan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram ke compressed natural gas (CNG). (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan konversi penggunaan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram ke compressed natural gas (CNG) sebagai upaya mengurangi ketergantungan impor energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut harga CNG diproyeksikan lebih murah hingga 30 persen dibanding LPG. 

Sementara itu, proses uji coba tabung 3 kilogram ditargetkan rampung dalam tiga bulan ke depan sebelum diterapkan secara luas kepada masyarakat.

Berikut fakta-fakta menarik terkait LPG yang bakal diganti CNG, Senin (11/5/2026). 

1. Pemerintah Masih Uji Coba Tabung CNG 3 Kg

Bahlil mengatakan pemerintah saat ini masih menguji penggunaan tabung CNG ukuran 3 kilogram untuk kebutuhan rumah tangga. Uji coba tersebut dilakukan guna memastikan aspek keamanan dan kelayakan penggunaan sebelum konversi dilakukan secara nasional.

"Kalau sudah dapat hasilnya dan sudah dinyatakan firm, kami akan melakukan konversi LPG ke CNG," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Selasa (5/5/2026).

Menurut dia, penggunaan CNG sebenarnya telah diterapkan untuk kebutuhan hotel, restoran, hingga sektor industri. Namun, produk yang beredar saat ini masih menggunakan tabung berukuran 12 kilogram hingga 20 kilogram.

"CNG ini sudah dipakai hotel, restoran, MBG, tapi untuk yang 3 kilogram memang tabungnya masih dilakukan uji coba," ujar Bahlil.

Pemerintah menargetkan proses pengujian tersebut selesai paling lambat dalam tiga bulan ke depan.

2. Harga CNG Diklaim Lebih Murah 30 Persen

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/320/3216792//bahlil-lqTJ_large.jpg
Bahlil Ungkap Indonesia Akan Stop Impor LPG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/320/3216760//bahlil-p9xn_large.png
Dapat Subsidi, Bahlil Sebut Harga CNG Pengganti LPG Bisa Lebih Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/320/3216582//gas_elpiji-C9o7_large.jpg
Konversi LPG ke CNG, Harga Diklaim 30% Lebih Murah dari LPG 3 Kg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/320/3216570//lpg-06CF_large.jpg
Uji Coba Konversi LPG ke CNG 3 Kg, Hemat Devisa hingga Rp137 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/337/3216240//pengoplos_lpg_bakal_dimiskinkan-xDXN_large.jpg
Bareskrim Bakal Miskinkan Pengoplos LPG dengan Pasal TPPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/612/3216142//viral-SkAJ_large.jpg
Viral! Aksi Pria Rayakan Ulang Tahun Pakai Semburan Api Gas Elpiji, Netizen: Damkar Waswas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement